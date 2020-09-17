Баста может приехать в Украину: уже не в "черном списке"

Известного российского рэпера Басту (настоящее имя Василий Вакуленко) исключили из списка тех лиц, что несут угрозу национальной безопасности Украины

Сообщение о снятии санкций с музыканта появилось на сайте пресс-службы Министерства культуры и информационной политики.

В ведомстве отмечается, что эта процедура осуществляется автоматически. Запрет въезда Басты в Украину сняли 16 сентября. А письмо от СБУ об исключении Вакуленко из "черного списка" пришло в Министерство 31 августа.

"Согласно статье 15 Закона Украины "О кинематографии", МКИП осуществляет действия по внесению изменений в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - напомнили в ведомстве.

Исполнитель "Сансары" и "Выпускного" оказался в "черном списке" в 2018 году из-за главной причины попадания туда - посещения временно оккупированного РФ Крыма.

Этот список начали составлять в 2015 году. В него вносят тех лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины. Его составляет Министерство культуры на основании данных, предоставленных СБУ.

Ранее мы писали, что известного рэпера Элджея также могут впустить в Украину.