Баста може приїхати в Україну: вже не в "чорному списку"

Відомого російського репера Басту (справжнє ім'я Василь Вакуленко) виключили зі списку тих осіб, що несуть загрозу національній безпеці України

Повідомлення про зняття санкцій з музиканта з'явилося на сайті прес-служби Міністерства культури та інформаційної політики.

У відомстві зазначається, що ця процедура здійснюється автоматично. Заборону на в'їзд Басти в Україну зняли 16 вересня. А лист від СБУ про виключення Вакуленка з "чорного списку" прийшов в Міністерство 31 серпня.

"Відповідно до статті 15 Закону України "Про кінематографію", МКІП здійснює дії по внесенню змін до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення", - нагадали у відомстві.

Виконавець "Сансари" і "Випускного" опинився у "чорному списку" у 2018 році через головну причину потрапляння туди - відвідування тимчасово окупованого РФ Криму.

Цей список почали складати у 2015 році. До нього вносять тих осіб, які становлять загрозу національній безпеці України. Його складає Міністерство культури на підставі даних, наданих СБУ.

Раніше ми писали, що відомого репера Елджея також можуть впустити в Україну.