Басейни, вертолітні майданчики і позолота у туалеті: дивіться, як виглядають яхти Путіна

Як виглядають яхти Путіна

Колекція яхт Путіна нещодавно поповнилася ще двома суднами, таким чином його флот збільшився до десяти яхт. Диктатор придбав 68-метрове судно під назвою "Вікторія".

Вартість цього судна становить 40 млн фунтів стерлінгів. На яхті є величезне кругле ліжко з дзеркалом на стелі. Гламурний корабель має дерев’яну підлогу та високі круглі стелі. Він може перевозити 28 осіб, але зазвичай працює лише з шістьма пасажирами та командою до 15 осіб. Саме цю яхту найбільше любить 40-річна Аліна Кабаєва - коханка Путіна.

Додамо, що за підрахунками ЗМІ, статки Путіна становлять 160 млрд фунтів стерлінгів.

"Шахерезада"

Найдорожча серед яхт Путіна "Шахерезада" коштувала 500 млн фунтів стерлінгів, хоча інсайдери вважають, що її вартість може сягати 750 млн фунтів стерлінгів.

Шестипалубне судно має басейни, які можуть перетворюватися на танцювальний майданчик, спа, театр, тренажерний зал і два вертолітних майданчики. Ця яхта майже повністю вкрита золотом - навіть тримачі туалетних паперів.

Ось так виглядає яхта "Шахерезада" всередині (фото: East2West)

Корабель "Косатка", вартість якого 100 млн фунтів стерлінгів, пройшов масштабну реконструкцію влітку після того, як інший корабель Путіна був арештований слідчими в Італії.

"Косатка" має позолочені вітальні, кришталеві люстри, плюшеві килими та дорогі твори мистецтва. Тільки килим у головній спальні коштував майже 40 тис. фунтів стерлінгів.

На яхті також є танцювальний майданчик, який опускається та перетворюється на басейн - майже ідентичний тому, що на борту "Шахерезади".

Інтер'єри яхти (фото: East2West)

"Олімпія"

50-метрова Olympia є фаворитом російського диктатора. Ця яхта коштувала 27-40 млн фунтів стерлінгів і була подарунком Романа Абрамовича. Інтер'єр судна оформлено дизайнерським домом Mark Hampton.

Ще одна яхта Путіна (фото: East2West)

"Чайка"

Вартість "Чайки" становить 28 млн фунтів стерлінгів. 54-метровий корабель має джакузі, тренажерний зал, пляжний клуб, зону для барбекю та басейн. До послуг гостей водний мотоцикл, спорядження для дайвінгу та риболовлі.

На цій яхті є пляжний клуб, джакузі та барбекю (фото: East2West)

"Кавказ"

44-метровий "Кавказ" побудований морською верф'ю "Алмаз" у Росії. Він розрахований на розміщення до 10 гостей у 5 апартаментах.

Ще одна яхта російського диктатора (фото: East2West)