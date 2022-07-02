Бариста, кур'єр, водій: які професії серед українців найбільш затребувані

Багато українців втратили роботу через війну - переїзд, скорочення, зупинка виробництва. Причини можуть бути різними, але ринок праці розвивається, і пошукачів роботи стає більше.

У яких сферах українці найчастіше шукають роботу - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

За даними експертів з OLX робота, у червні українці проявляли більше активності під час пошуку роботи, ніж на початку весни.

Кількість пошукових запитів на різні вакансії зросла на 25-66 відсоткових пунктів, а найбільший приріст спостерігається при пошуку роботи на таких позиціях:

бариста (+66%);

няня (+64%);

кур’єр (+64%);

охоронець (+63%);

різноробочий (+61%);

прибиральниця (+60%).

Загалом, найчастіше у червні українці 2022 шукали такі вакансії: