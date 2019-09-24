Бархатный сезон в разгаре! Сеть насмешили туристы на крымских пляжах

Пляжи Крыма в бархатный сезон, в конце сентября, напоминают пустыни. Отдыхающих на оккупированном полуострове считанные единицы. В социальной сети Twitter в сообществе RoksolanaToday&Крым25%, куда пользователи отправили фотографии из разных регионов Крымского полуострова, показали опустевшие пляжи.

Как сообщается в публикациях сообщества, бархатный сезон крымчане встретили без туристов.

"Самое-самое время. Для крымчан время", - говорится в подписи к снимках.

Пляжи Крыма в бархатный сезон (скриншот: twitter.com/KrimRt)

"Феодосия. Туристка потерялась", - говорится в подписи к этим кадрам.

Возле чемодана стоят шлепки-вьетнамки. Женщина прогуливается по берегу босиком.

Пляжи Крыма в бархатный сезон (скриншот: twitter.com/KrimRt)

"Ялта. Осень пришла... которую никто не звал!" - написали под одним из снимков пляжей.

Пляжи Крыма в бархатный сезон (скриншот: twitter.com/KrimRt)

"Севастополь. Омега. Совсем уже осень", - написали в публикации.

Пляжи Крыма в бархатный сезон (скриншот: twitter.com/KrimRt)

"Судак. Бархатный сезон в разгаре", - написали в публикации под снимками мужчины, отдыхающего в на пляже в осенней одежде.

Пляжи Крыма в бархатный сезон (скриншот: twitter.com/KrimRt)

Напомним, ранее мы писали о том, что на двух популярных морских курортах из-за шторма "убежало море" и стало невозможно купаться.