В Украине открыли Реестр строительной деятельности

Фото: жилой дом (Виталий Носач, РБК-Украина)

Система будет предоставлять открытый доступ к сведениям о строительстве

В Украине заработал новый Реестр строительной деятельности и Публичный портал системы. Электронная система позволит получить всю информацию о строительство объектов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Как отметили в пресс-службе, каждый объект будет вноситься в реестр с уникальным идентификатором. Это позволит привязать к объекту все разрешительные документы, градостроительную и проектную документацию, сведения об участниках строительства, фото и другую информацию.

Новый реестр дает возможность получения данных о правах собственности и землю благодаря электронному взаимодействию между реестрами, добавили в пресс-службе.

Публичный портал государственной электронной системы в сфере строительства будет предоставлять открытый доступ к сведениям нового Реестра строительной деятельности, а также актуальную статистику относительно предоставляемых услуг, обновляется в реальном времени.

Доступ заказчиков к результатам административных услуг, предоставляемых с помощью Электронной системы, осуществляется через электронный кабинет пользователя Единого государственного веб-портала электронных услуг "Портал Действие".

Новый Реестр, электронный кабинет и Публичный портал - компоненты единой государственной электронной системы.

Напомним, в I квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на квартиры в Украине выросли в среднем на 8,8%.

Отметим, по данным Государственной службы статистики, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры по 2019 год по Украине выросла на 10,4% по 3 352 до 3 701 грн.