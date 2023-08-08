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Банкомат не видає гроші: у ПриватБанку розповіли, як зняти готівку та уникнути неприємностей

Що робити, якщо банкомат не видає гроші (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Україні почастішали ситуації, за яких банкомат не видає готівку, але кошти з рахунку списуються. І більшість клієнтів зазвичай у такі хвилини розгублені, що робити далі - не знають.

Як правильно знімати готівку в банкоматах та уникнути проблем - читайте нижче.

Використовуйте послугу "Готівка на касі"

У ПриватБанку нагадують, що зняти готівку можна і без банкомату. Все, що вам потрібно, це зайти до найближчого супермаркету, зробити будь-яку покупку та на касі повідомити касиру суму, яку хочете зняти з картки.

Знайти адресу найближчої торгової точки, де можна через касу зняти гроші, можна за допомогою спеціальної онлайн-картки за цим посиланням.

Варто зазначити, що ця послуга рятує в ситуації, коли банкомата немає поблизу, він несправний, у ньому закінчилася готівка або біля банкомату величезна черга.

Як правильно користуватися банкоматом

Якщо ж варіант зняття через касу вам не підходить, а поряд повно банкоматів, то є кілька простих правил, які допоможуть вам уникнути неприємних ситуацій.

Перед тим, як проводити операцію, переконайтеся, що банкомат справний. Також перевірте на наявність можливих додаткових пристроїв - наприклад, шахраї можуть залишати накладки на клавіатурі або на пристроях, куди ви вставляєте картку та відсік для видачі грошей.

Один із найпоширеніших видів шахрайства - кеш-трепінг. Зловмисники наклеюють спеціальну плівку на відсік для видачі грошей і ви їх не отримаєте. Але з рахунку їх буде списано.

Якщо у вас є така можливість та час, робіть фото чи відео своїх операцій із банкоматом.

Що робити, якщо банкомат не видає гроші

У захисті прав споживача дали чіткий алгоритм дій у ситуаціях, коли гроші було списано з рахунку, але банкомат їх не видав.

1. Не відходьте від банкомату на крок. Якщо це витівки шахраїв, то вони відразу скористаються моментом, щоб зняти плівку з відсіку для видачі грошей і забрати ваші кошти.

2. Зверніться до гарячої служби підтримки банку, який видав картку. Менеджеру потрібно повідомити всі деталі операції – свої дані, суму, час, розташування банкомата.

3. Збережіть чеки, смс-повідомлення. Зробіть фото та відео, де відображатиметься послідовність дій клієнта та повідомлення на екрані банкомата.

4. Зверніться до банку - власника банкомата, особливо якщо це не банк-емітет картки. Часто телефон контактного центру банку вказано на самому банкоматі. Менеджеру повідомте про проблему та дайте повну інформацію про операцію.

Чи повернуть гроші?

Зазвичай у банку таким операціям надають статус спірних. І якщо ви користувалися банкоматом іншого банку, вирішення ситуації може затягнутися.

Швидко повернуть кошти лише в тому випадку, якщо при інкасації банкомата буде виявлено зайву суму у розмірі вашої операції. Це стане доказом правомірності претензій клієнта.

Якщо інкасація не підтвердить наявність "зайвої суми", то кошти не повернуть, а банк-емітет може ще й штраф виписати у розмірі 250 гривень - за відсутність підстав для оскарження операції.

До речі, раніше ми писали про те, що у ПриватБанку зробили важливу заяву про платіжні картки українців.

А ще розповідали про те, що робити, якщо банкомат зажував вашу картку.

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