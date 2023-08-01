ПриватБанк зробив важливу заяву про платіжні картки українців: що потрібно знати

ПриватБанк повідомив про зміни стосовно терміну дії карток. Якщо він добігає кінця, можете не турбуватися, адже дійсність продовжили ще на два роки.

Про це йдеться в Telegram -каналі установи.

Тепер клієнтам не потрібно перевипускати картки для виплат, тому що вони будуть працювати ще 24 місяці до того терміну, який вказаний на картці.

Тобто якщо ваша картка перестає бути дійсною у листопаді 2023 року, то її термін автоматично продовжується до листопада 2025 року.



З такими картками доступні всі ті самі операції:

оплата в магазинах по POS-терміналу

зняття готівки в банкоматах

операції в "Приват24"

поповнення рахунку будь-яким зручним способом

Водночас для оплат в інтернеті користувачу потрібно створити Digital картку в "Приват24" і перерахувати на неї кошти.

Як переоформити картку

Проте якщо термін дії вашої картки закінчився вже давно, вам все ж варто оформити нову. Зробити це можна за таким алгоритмом:

через застосунок "Приват24" заповніть заяву на перевипуск

протягом години співробітник передзвонить і проінформує про рішення банку

отримайте карту в будь-якому зручному для вас відділенні чи філії

Зауважте, що опція "Перевипустити картку" з'явиться у вашому застосунку лише після того, як її термін дії завершиться.

Ви також можете здійснити перевипуск картки без відвідування банку. Для цього потрібно замовити доставку кур'єрською службою.

Послуга перевипуску картки є абсолютно безкоштовною та доступною для всіх клієнтів.

В установі запевняють, що заміна картки займає всього пів години: 15 хвилин для подачі заявки та ще 15 хвилин для отримання пластику у відділенні.