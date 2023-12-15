Банкнота у 500 гривень може принести вам 7 тисяч: у чому особливість купюри та на що звертати увагу

Великі гроші можуть приносити не лише монети з дефектами. В обігу можна знайти ще й дуже цінні купюри. Ви будете здивовані, але 500-гривнева банкнота може коштувати набагато більше за номінал.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Violity.
Продавець із Запоріжжя розмістив свій лот декілька днів тому. Банкнота номіналом 500 гривень на перший погляд здається звичайною. Але варто звернути увагу на її номер.
Уся річ у тому, що купюра отримала "красиві" цифри - "ЄA5555555". Завдяки цьому вона може коштувати дуже багато. Свій лот продавець оцінив у 7 тисяч гривень.
Примітно, що власник вирішив не торгуватися. Він поставив фіксовану ціну, але це не відлякало колекціонерів. За лотом вже стежать 24 користувачі.
Знайти таку купюру досить непросто. Банкноти з "особливими" номерами швидко зникають з обігу, адже колекціонери намагаються зберегти їх та перепродати. Втім, іноді подібний "скарб" ви можете знайти навіть у своєму гаманці.
Нагадаємо, раніше вже стало відомо, яка ялинкова іграшка з картону коштує 10 тисяч гривень.
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