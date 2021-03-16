Банда львівських малоліток стріляла у дітей прямо на ігровому майданчику: "шайка мутантів"
У Львові підлітки влаштували стрільбище на дитячому майданчику. Вони залякували дітей пістолетом і навіть поранили одного з малюків.
Деталі інциденту розповів Ростислав Макух в співтоваристві Varta1 в соціальній мережі Facebook.
За словами очевидців, інцидент стався в понеділок, 15 березня, близько 17:30. Група підлітків з'явилася на дитячому майданчику за адресою вулиця Лисенка, 25-27. Вони почали залякувати дітей предметом, схожим на пістолет. Є дані про те, що пістолет хулігани використали й один з дітей отримав травму.
"Одна дитина отримала незначну травму в області ключиці через верхній одяг (куртку і светр). Пістолет ймовірно пневматичний або для куль Флобера", - йдеться в повідомленні.
Як зазначив Ростислав Макух, поліцію на місце події не викликали. Оскільки там були тільки діти, а підлітки швидко втекли з дитячого майданчика.
Він розмістив фотографії та відео в співтоваристві та закликав бути обережніше.
У Львові підлітки прийшли зі зброєю на дитячий майданчик
Скріншоти
У коментарях користувачі обурилися, оскільки така поведінка – справжнє хуліганство і малюки на майданчику могли серйозно постраждати.
- Це діти? Це хулігани. Потрібно було все ж таки викликати Поліцію. Є відеодокази, батьків швидко знайшли.
- Шакали, блін.
- Так по шиї добре б надавати!
- Немає слів, а що далі буде? Бандюки
- Зграя мутантів
- Поліцію в таких випадках потрібно обов'язково повідомляти
- Жах! В першу чергу винні батьки, через те, що діти самі б собі таке не купили.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Вінницею чоловік влаштував стрілянину на дні народження та знеструмив селище.
А також ми розповідали про те, що у Києві водій влаштував "голлівудську" погоню з поліцією.