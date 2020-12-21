Баллончик или концентратор? Медики рассказали, нужна ли кислородная терапия дома

Врач рассказал о кислороде при COVID-19 (фото: РБК-Украина)

В последнее время украинцы покупают домой баллончики с кислородом из спортивных магазинов для того, чтобы лечиться от коронавируса в случае надобности. Врач-инфекционист Юрий Жигарев сообщил, что это совсем не имеет смысла.

"Кислород назначает только врач. Есть два варианта: либо он нужен, либо нет. Если он не нужен, то никакие баллончики не имеют смысла. Если кислород нужен, то поток должен быть 5-8 литров в минуту, никакой баллончик с этим не справится ", — пояснил Жигарев изданию "Буквы".

Врач Евгений Симонец отмечает, что кислородная терапия стала очень распространенным методом лечения среди людей дома. Особенно эта тенденция наблюдается среди пожилых людей. Для этого используют кислородные концентраторы — аппараты медицинского назначения, которые позволяют получать кислород высокой концентрации с помощью молекулярной фильтрации окружающего воздуха. Но такие вещи должны использоваться только по назначению врача.

"Концентратор кислорода предназначен для проведения кислородной терапии пациентам, которые имеют низкие показатели сатурации, 92% и ниже. Используется исключительно по назначению врача, с формированием частоты и времени сеансов кислородной терапии и определения кислородного потока. Для такой терапии можно использовать и кислородные баллоны разного объема. Они значительно дешевле и просты в использовании. Но они могут использоваться только короткий срок времени, к тому же, в Украине еще полноценно не налажен механизм пополнения этих баллонов кислородом", - рассказал врач.

Как мы ранее писали, Голубовская рассказала, нужно ли сбивать температуру при COVID-19.