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Балончик або концентратор? Медики розповіли, чи потрібна киснева терапія вдома

Понеділок 21 грудня 2020 10:05
Балончик або концентратор? Медики розповіли, чи потрібна киснева терапія вдома
Лікар розповів про кисень при COVID-19 (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Останнім часом українці купують додому балончики з киснем із спортивних магазинів для того, щоб лікуватися від коронавірусу в разі потреби. Лікар-інфекціоніст Юрій Жигарьов повідомив, що це зовсім не має сенсу.

"Кисень призначає тільки лікар. Є два варіанти: або він потрібен, або ні. Якщо він не потрібен, то ніякі балончики не мають сенсу. Якщо кисень потрібен, то потік повинен бути 5-8 літрів в хвилину, ніякої балончик з цим не впорається ", — пояснив Жигарьов виданню "Букви".

Лікар Євген Симонець зазначає, що киснева терапія стала дуже поширеним методом лікування серед людей вдома. Особливо ця тенденція спостерігається серед літніх людей. Для цього використовують кисневі концентратори — апарати медичного призначення, які дозволяють отримувати кисень високої концентрації за допомогою молекулярної фільтрації навколишнього повітря. Але такі речі повинні використовуватися тільки за призначенням лікаря.

"Концентратор кисню призначений для проведення кисневої терапії пацієнтам, які мають низькі показники сатурації, 92% і нижче. Використовуються виключно за призначенням лікаря, з формуванням частоти і часу сеансів кисневої терапії і визначення кисневого потоку. Для такої терапії можна використовувати і кисневі балони різного об'єму. Вони значно дешевше і прості у використанні. Але вони можуть використовуватися тільки короткий термін часу, до того ж в Україні ще повноцінно не налагоджений механізм поповнення цих балонів киснем", - розповів лікар.

Як ми раніше писали, Голубовська розповіла, чи потрібно збивати температуру при COVID-19.

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