На Бали украинку с россиянином отправили за решетку из-за фейковых тестов: рисовали в фотошопе

Отмечается, что пара была задержана местными правоохранителями сразу по прилету на этот курортный остров в Индонезии.

Так, Алена и Дмитрий, согласно действующим правилам карантина, предъявили данные о тестах на COVID-19, которые необходимы для нахождения в стране. Но медицинские документы имели подозрительный внешний вид.

Бдительные полицейские решила проверить подлинность справок и связались с больницей, указанной в этих документах.

Выяснили, что клиентов с такими данными в данном медучреждении не было.

По всей вероятности, говорится в материале, медицинский документ был подделан в банальном фотошопе.

В итоге оба нарушителя COVID-безопасности были сразу же задержаны.

На Бали задержала россиянина и украинку по подозрению в подделке ПЦР-тестов на коронавирус (фото: t.me/bazabazon)