На Балі українку з росіянином відправили за ґрати через фейкові тести: малювали в фотошопі

Зазначається, що пара була затримана місцевими правоохоронцями відразу по прильоту на цей курортний острів в Індонезії.

Так, Олена і Дмитро, згідно з чинними правилами карантину, пред'явили дані про тести на COVID-19, які необхідні для перебування в країні. Але медичні документи мали підозрілий вигляд.

Пильні поліцейські вирішила перевірити достовірність довідок та зв'язалися з лікарнею, зазначеною в цих документах.

З'ясували, що клієнтів з такими даними в цьому закладі не було.

Найімовірніше, йдеться в матеріалі, медичний документ був підроблений у банальному фотошопі.

У підсумку обидва порушники COVID-безпеки були відразу ж затримані.

На Балі затримала росіянина і українку за підозрою в підробці ПЛР-тестів на коронавірус (фото: t.me/bazabazon)