На Бали украинку с россиянином отправили за решетку из-за фейковых тестов: рисовали в фотошопе
На Бали задержали украинку Алену Мухину по подозрению в подделке ПЦР-тестов на коронавирус. Вместе с девушкой за решеткой также оказался ее спутник - россиянин, бывший муж певицы Айзы (Айза Хамзатовна Долматова, бьюти блогер, бывшая жена рэпера Гуфа) Дмитрий Анохин.
Об этом 5 марта передали в Telegram-канале Baza.
Отмечается, что пара была задержана местными правоохранителями сразу по прилету на этот курортный остров в Индонезии.
Так, Алена и Дмитрий, согласно действующим правилам карантина, предъявили данные о тестах на COVID-19, которые необходимы для нахождения в стране. Но медицинские документы имели подозрительный внешний вид.
Бдительные полицейские решила проверить подлинность справок и связались с больницей, указанной в этих документах.
Выяснили, что клиентов с такими данными в данном медучреждении не было.
По всей вероятности, говорится в материале, медицинский документ был подделан в банальном фотошопе.
В итоге оба нарушителя COVID-безопасности были сразу же задержаны.
На Бали задержала россиянина и украинку по подозрению в подделке ПЦР-тестов на коронавирус (фото: t.me/bazabazon)
Напомним, недавно в Минздраве рассказали о том, что украинцам продают "липовые" справки о COVID-19 для выезда за границу, а также объяснили, как распознать обман.
Также мы писали о том, что в Киеве покупают фейковые справки о COVID-19, чтобы выехать за границу.