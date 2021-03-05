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На Бали украинку с россиянином отправили за решетку из-за фейковых тестов: рисовали в фотошопе

Новина українською → Бали, Пятница 05 марта 2021 22:11
На Бали украинку с россиянином отправили за решетку из-за фейковых тестов: рисовали в фотошопе На Бали задержали украинку и россиянина (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

На Бали задержали украинку Алену Мухину по подозрению в подделке ПЦР-тестов на коронавирус. Вместе с девушкой за решеткой также оказался ее спутник - россиянин, бывший муж певицы Айзы (Айза Хамзатовна Долматова, бьюти блогер, бывшая жена рэпера Гуфа) Дмитрий Анохин.

Об этом 5 марта передали в Telegram-канале Baza.

Отмечается, что пара была задержана местными правоохранителями сразу по прилету на этот курортный остров в Индонезии.

Так, Алена и Дмитрий, согласно действующим правилам карантина, предъявили данные о тестах на COVID-19, которые необходимы для нахождения в стране. Но медицинские документы имели подозрительный внешний вид.

Бдительные полицейские решила проверить подлинность справок и связались с больницей, указанной в этих документах.

Выяснили, что клиентов с такими данными в данном медучреждении не было.

По всей вероятности, говорится в материале, медицинский документ был подделан в банальном фотошопе.

В итоге оба нарушителя COVID-безопасности были сразу же задержаны.

На Бали украинку с россиянином отправили за решетку из-за фейковых тестов: рисовали в фотошопе

На Бали задержала россиянина и украинку по подозрению в подделке ПЦР-тестов на коронавирус (фото: t.me/bazabazon)

Напомним, недавно в Минздраве рассказали о том, что украинцам продают "липовые" справки о COVID-19 для выезда за границу, а также объяснили, как распознать обман.

Также мы писали о том, что в Киеве покупают фейковые справки о COVID-19, чтобы выехать за границу.

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