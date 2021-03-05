На Балі українку з росіянином відправили за ґрати через фейкові тести: малювали в фотошопі
На Балі затримали українку Олену Мухіну за підозрою в підробці ПЛР-тестів на коронавірус. Разом з дівчиною за ґратами також опинився її супутник - росіянин, колишній чоловік співачки Айзи (Айза Хамзатовна Долматова, б'юті блогерка, колишня дружина репера Гуфа) Дмитро Анохін.
Про це 5 березня передали в Telegram-каналі Baza.
Зазначається, що пара була затримана місцевими правоохоронцями відразу по прильоту на цей курортний острів в Індонезії.
Так, Олена і Дмитро, згідно з чинними правилами карантину, пред'явили дані про тести на COVID-19, які необхідні для перебування в країні. Але медичні документи мали підозрілий вигляд.
Пильні поліцейські вирішила перевірити достовірність довідок та зв'язалися з лікарнею, зазначеною в цих документах.
З'ясували, що клієнтів з такими даними в цьому закладі не було.
Найімовірніше, йдеться в матеріалі, медичний документ був підроблений у банальному фотошопі.
У підсумку обидва порушники COVID-безпеки були відразу ж затримані.
На Балі затримала росіянина і українку за підозрою в підробці ПЛР-тестів на коронавірус (фото: t.me/bazabazon)
Нагадаємо, нещодавно у МОЗ розповіли про те, що українцям продають "липові" довідки про COVID-19 для виїзду за кордон, а також пояснили, як розпізнати обман.
Також ми писали про те, що у Києві купують фейкові довідки про COVID-19, щоб виїхати за кордон.