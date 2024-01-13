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"Балерина Бенксі намальована на нашому під'їзді": історія з Ірпеня у музеї "Голоси мирних"

"Балерина Бенксі намальована на нашому під'їзді": історія з Ірпеня у музеї "Голоси мирних" (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Балерина зі стрічкою, яка стоїть на дірці від влучання російського снаряда, - цей малюнок, зроблений художником Бенксі на руїнах будинку в Ірпені, бачив весь світ.

Наталія - одна з мешканок зруйнованого росіянами будинку - довірила музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова свою історію.

Наталія дуже любить свій Ірпінь. Вона тут народилася й виросла. Коли почалася повномасштабна війна, переїхала до брата: на його вулиці було трошки тихіше. Але 9 березня, коли вдалося організувати «зелений коридор», відчула, що треба тікати.  

"Я вийшла на двір, бачу - вся вулиця виїжджає. Тоді ми з чоловіком теж вирішили їхати. Незнайомі люди підвезли нас… Далі - міст. Ми йшли по дуже хитким дошкам. Хлопці з тероборони стояли в ряд і допомагали всім… Ми трималися за їх руки і перейшли", - пригадує Наталія.  

Декілька місяців родина жила у Кам'янці-Подільському. Проте, попри втрату житла, вони повернулися додому.  

"Снаряди летіли на наші будинки з боку окупованої лісової Бучі. Нашому дому було 32 роки, бетон там був міцний, але... Все вигоріло. Ми заходили туди. Бетон пальцем торкнешся - і він сиплеться. Лишилися чорні стіни й попіл", - говорить Наталія.  

Кожна історія про війну важлива. Щоби зберегти пам’ять заради кращого майбутнього, розкажіть свою історію на порталі музею "Голоси мирних" https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.

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