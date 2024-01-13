"Балерина Бэнкси нарисована на нашем подъезде": история из Ирпеня в музее "Голоса мирных"

Наталья очень любит свой Ирпень. Она здесь родилась и выросла. Когда началась полномасштабная война, переехала к брату: на его улице было немного тише. Но 9 марта, когда удалось организовать «зеленый коридор», почувствовала, что нужно убегать.

"Я вышла во двор, вижу – вся улица уезжает. Тогда мы с мужем тоже решили ехать. Незнакомые люди подвезли нас… Дальше – мост. Мы шли по очень шатким доскам. Ребята из терробороны стояли в ряд и помогали всем… Мы держались за них руки и перешли", - вспоминает Наталья.

Несколько месяцев семья жила в Каменце-Подольском. Однако, несмотря на потерю жилья, они вернулись домой.

"Снаряды летели на наши дома со стороны оккупированной лесной Бучи. Нашему дому было 32 года, бетон там был крепкий, но... Все выгорело. Мы заходили туда. Бетон пальцем коснешься - и он сыпется. Остались черные стены и пепел", - говорит Наталья.

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