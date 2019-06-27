Балдею от припева: летний суперхит Оли Поляковой восхитил сеть

Оля Полякова выпустила новую песню "Звонила". Это пятый сингл из альбома "Королева ночи" в новой аранжировке.

Поклонники Поляковой ликуют. Впервые песня "Звонила" прозвучала чуть более полугода назад во время гранд-шоу "Королева ночи" в киевском Дворце спорта. С тех пор в сети "гуляет" множество вариаций одного и того же хита: от концертной версии, оснащенной синти-поп битами и жесткими гитарными рифами в лучших традициях панк-рока, до более лайтовых вариантов, суммарное количество прослушиваний которых перевалило за миллион.

Сингл "Звонила" - это микс легкого текста и глубокой смысловой драмы, характерной лирике Поляковой более позднего периода, и музыкальной стилистике 90-х, которой певица остается верна на протяжении нескольких лет.

Оля Полякова - Звонила

Текст песни "Звонила":

Ты сейчас далеко

В окружении гостей

Льется музыка и вино

А я все жду и жду новостей

Но тебе все равно

Ты где то на стороне

На душе у тебя легко

Моя душа сгорает в огне

А я звонила и звонила

Молчать о том, что с нами было

О том, как сильно я любила

Молчала я, а сердце ныло

А я звонила и молчала

О том, что ждать тебя устала

О том, что не начать сначала

Молчала я, душа кричала

Надоело молчать

Прятать чувства свои

Легче просто с тобой порвать

Чем каждый раз молчать о любви

Видно время пришло

Правду всю рассказать

Сердце хрупкое, как стекло

Легко разбить невозможно собрать

А я звонила и звонила

Молчать о том, что с нами было

О том, как сильно я любила

Молчала я, а сердце ныло

А я звонила и молчала

О том, что ждать тебя устала

О том, что не начать сначала

Молчала я, душа кричала

Но не смотря ни на что

Я буду снова, и снова тебе звонить

Чтобы ты знал, что таких как я

Как я легко терять

Невозможно забыть

Пользователи сети восхищены новым треком.

Полное ощущение, что эту песню я слышала много раз на дискотеке, лет 30 назад.

Все ностальгические нотки звучат! Оля Спасибо что заставляешь напомнить нам времена 90-х и возвращаешь нас в прошлое, ведь иногда необходимо обернуться назад

Это новый хит!

Это хит! Олечка как всегда держит свой уровень!

Зашла песня! Оля в теме, что надо слушателю!

Скриншот

Скриншот

Ранее Оля Полякова жестко ответила хейтерам дочери в сети.