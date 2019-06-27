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Балдію від приспіву: літній суперхіт Олі Полякової вразив мережу


Оля Полякова випустила нову пісню "Звонила", від якої слухачі балдіють

Оля Полякова випустила нову пісню "Звонила". Це п'ятий сингл з альбому "Королева ночі" в новому аранжуванні.

Шанувальники Полякової радіють. Вперше пісня "Звонила" прозвучала трохи більше півроку тому під час гранд-шоу "Королева ночі" в київському Палаці спорту. З тих пір в мережі "гуляє" безліч варіацій одного й того ж хіта: від концертної версії, оснащеної сінті-поп бітами і жорсткими гітарними рифами в кращих традиціях панк-року, до більш лайтових варіантів, сумарна кількість прослухувань яких перевалила за мільйон.

Сингл "Звонила" - це мікс легкого тексту і глибокої смислової драми, характерної ліриці Полякової більш пізнього періоду, та музичної стилістики 90-х, якій співачка залишається вірна протягом декількох років.

Оля Полякова - Звонила

Текст пісні "Звонила":

Ты сейчас далеко
В окружении гостей
Льется музыка и вино
А я все жду и жду новостей
Но тебе все равно
Ты где то на стороне
На душе у тебя легко
Моя душа сгорает в огне

А я звонила и звонила
Молчать о том, что с нами было
О том, как сильно я любила
Молчала я, а сердце ныло
А я звонила и молчала
О том, что ждать тебя устала
О том, что не начать сначала
Молчала я, душа кричала

Надоело молчать
Прятать чувства свои
Легче просто с тобой порвать
Чем каждый раз молчать о любви
Видно время пришло
Правду всю рассказать
Сердце хрупкое, как стекло
Легко разбить невозможно собрать

А я звонила и звонила
Молчать о том, что с нами было
О том, как сильно я любила
Молчала я, а сердце ныло
А я звонила и молчала
О том, что ждать тебя устала
О том, что не начать сначала
Молчала я, душа кричала

Но не смотря ни на что
Я буду снова, и снова тебе звонить
Чтобы ты знал, что таких как я
Как я легко терять
Невозможно забыть

Користувачі мережі у захваті від нового треку.

  • Повне відчуття, що цю пісню я чула багато разів на дискотеці, років 30 тому.
  • Всі ностальгічні нотки звучать! Оля Дякую що змушуєш нагадати нам часи 90-х і повертаєш нас у минуле, адже іноді необхідно обернутися назад
  • Це новий хіт!
  • Це хіт! Олечка як завжди тримає свій рівень!
  • Зайшла пісня! Оля в темі, що треба слухачеві!

Скріншот

Скріншот

Раніше Оля Полякова жорстко відповіла хейтерам дочки в мережі.

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