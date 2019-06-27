Балдію від приспіву: літній суперхіт Олі Полякової вразив мережу

Оля Полякова випустила нову пісню "Звонила". Це п'ятий сингл з альбому "Королева ночі" в новому аранжуванні.

Шанувальники Полякової радіють. Вперше пісня "Звонила" прозвучала трохи більше півроку тому під час гранд-шоу "Королева ночі" в київському Палаці спорту. З тих пір в мережі "гуляє" безліч варіацій одного й того ж хіта: від концертної версії, оснащеної сінті-поп бітами і жорсткими гітарними рифами в кращих традиціях панк-року, до більш лайтових варіантів, сумарна кількість прослухувань яких перевалила за мільйон.

Сингл "Звонила" - це мікс легкого тексту і глибокої смислової драми, характерної ліриці Полякової більш пізнього періоду, та музичної стилістики 90-х, якій співачка залишається вірна протягом декількох років.

Оля Полякова - Звонила

Текст пісні "Звонила":

Ты сейчас далеко

В окружении гостей

Льется музыка и вино

А я все жду и жду новостей

Но тебе все равно

Ты где то на стороне

На душе у тебя легко

Моя душа сгорает в огне

А я звонила и звонила

Молчать о том, что с нами было

О том, как сильно я любила

Молчала я, а сердце ныло

А я звонила и молчала

О том, что ждать тебя устала

О том, что не начать сначала

Молчала я, душа кричала

Надоело молчать

Прятать чувства свои

Легче просто с тобой порвать

Чем каждый раз молчать о любви

Видно время пришло

Правду всю рассказать

Сердце хрупкое, как стекло

Легко разбить невозможно собрать

А я звонила и звонила

Молчать о том, что с нами было

О том, как сильно я любила

Молчала я, а сердце ныло

А я звонила и молчала

О том, что ждать тебя устала

О том, что не начать сначала

Молчала я, душа кричала

Но не смотря ни на что

Я буду снова, и снова тебе звонить

Чтобы ты знал, что таких как я

Как я легко терять

Невозможно забыть

Користувачі мережі у захваті від нового треку.

Повне відчуття, що цю пісню я чула багато разів на дискотеці, років 30 тому.

Всі ностальгічні нотки звучать! Оля Дякую що змушуєш нагадати нам часи 90-х і повертаєш нас у минуле, адже іноді необхідно обернутися назад

Це новий хіт!

Це хіт! Олечка як завжди тримає свій рівень!

Зайшла пісня! Оля в темі, що треба слухачеві!

Скріншот

Скріншот

Раніше Оля Полякова жорстко відповіла хейтерам дочки в мережі.