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Баклажаны вместо мяса: готовим "ресторанную" закуску дома

Скриншот: Баклажаны "как мясо"
Автор: Светлана Мащенко

Сезон баклажанов в разгаре, поэтому время побаловать себя роскошной закуской из этого универсального овоща, который по вкусовым качествам и сытности не уступает мясу.

Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Баклажаны - 2 шт.
  • Лук - 1 шт.
  • Помидоры - 400 г
  • Орегано - 1 ч. л.
  • Базилик - 1 ч. л.
  • Соль, черный молотый перец - по вкусу
  • Сыр - 120 г
  • Чеснок - 1 зубчик

Такими будут наши баклажаны (скриншот)

Пошаговое приготовление

Разрезаем баклажаны пополам. Вырезаем середину. Смазываем растительным маслом, солим и перчим наши лодочки из баклажан.

Запекаем 15 минут при температуре 200 градусов. Мелко нарезаем лук и баклажаны (внутреннюю часть). Обжариваем лук на растительном масле до мягкости, добавляем баклажаны и жарим еще 10 минут.

Добавляем помидоры, орегано и базилик, измельченный чеснок и сахар. Разделяем на 4 части и выкладываем начинку на запеченные лодочки из баклажанов.

Выкладываем сверху сыр и выпекаем еще 7-10 минут.

Ранее мы писали, как приготовить закуску из баклажанов и перцев буквально за три шага.

Также появился рецепт баклажанов, консервированных в аджике.

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