Баклажани замість м'яса: готуємо "ресторанну" закуску вдома

Сезон баклажанів у розпалі, тому час побалувати себе розкішною закускою з цього універсального овоча, який за смаковими якостями і ситністю не поступається м'ясу.
Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.
Такими будуть наші баклажани (скріншот)
Розрізаємо баклажани навпіл. Вирізаємо середину. Змащуємо олією, солимо і перчимо наші човники з баклажанів.
Запікаємо 15 хвилин при температурі 200 градусів. Дрібно нарізаємо цибулю і баклажани (внутрішню частину). Обсмажуємо цибулю на олії до м'якості, додаємо баклажани і смажимо ще 10 хвилин.
Додаємо помідори, орегано і базилік, подрібнений часник і цукор. Поділяємо на 4 частини і викладаємо начинку на запечені човники з баклажанів.
Викладаємо зверху сир і випікаємо ще 7-10 хвилин.
Раніше ми писали, як приготувати закуску з баклажанів і перців буквально за три кроки.
Також з'явився рецепт баклажанів, консервованих в аджиці.