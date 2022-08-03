Баклажани замість м'яса: готуємо "ресторанну" закуску вдома

Інгредієнти:

Баклажани - 2 шт.

Цибуля - 1 шт.

Помідори - 400 г

Орегано - 1 ч. л.

Базилік - 1 ч. л.

Сіль, чорний мелений перець - за смаком

Сир - 120 г

Часник - 1 зубчик

Такими будуть наші баклажани (скріншот)

Покрокове приготування

Розрізаємо баклажани навпіл. Вирізаємо середину. Змащуємо олією, солимо і перчимо наші човники з баклажанів.

Запікаємо 15 хвилин при температурі 200 градусів. Дрібно нарізаємо цибулю і баклажани (внутрішню частину). Обсмажуємо цибулю на олії до м'якості, додаємо баклажани і смажимо ще 10 хвилин.

Додаємо помідори, орегано і базилік, подрібнений часник і цукор. Поділяємо на 4 частини і викладаємо начинку на запечені човники з баклажанів.

Викладаємо зверху сир і випікаємо ще 7-10 хвилин.