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Баклажани замість м'яса: готуємо "ресторанну" закуску вдома

Скріншот: баклажани "як м'ясо"
Автор: Світлана Мащенко

Сезон баклажанів у розпалі, тому час побалувати себе розкішною закускою з цього універсального овоча, який за смаковими якостями і ситністю не поступається м'ясу.

Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.

Інгредієнти:

  • Баклажани - 2 шт.
  • Цибуля - 1 шт.
  • Помідори - 400 г
  • Орегано - 1 ч. л.
  • Базилік - 1 ч. л.
  • Сіль, чорний мелений перець - за смаком
  • Сир - 120 г
  • Часник - 1 зубчик

Такими будуть наші баклажани (скріншот)

Покрокове приготування

Розрізаємо баклажани навпіл. Вирізаємо середину. Змащуємо олією, солимо і перчимо наші човники з баклажанів.

Запікаємо 15 хвилин при температурі 200 градусів. Дрібно нарізаємо цибулю і баклажани (внутрішню частину). Обсмажуємо цибулю на олії до м'якості, додаємо баклажани і смажимо ще 10 хвилин.

Додаємо помідори, орегано і базилік, подрібнений часник і цукор. Поділяємо на 4 частини і викладаємо начинку на запечені човники з баклажанів.

Викладаємо зверху сир і випікаємо ще 7-10 хвилин.

Раніше ми писали, як приготувати закуску з баклажанів і перців буквально за три кроки.

Також з'явився рецепт баклажанів, консервованих в аджиці.

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