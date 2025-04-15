Бахрома, замша і чоботи-"козаки": Катя Осадча показала ідеальний весняний образ у стилі бохо

Навесні 2025 року в трендах стиль бохо або, як його ще називають, бохо-шик. Він поєднує в собі елементи етніки, вінтажу і легкого романтизму: бахрома, замша, легкі тканини, багатошаровість і теплі природні відтінки.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram телеведучої Каті Осадчої вирішило детальніше розповісти про її трендовий образ у стилі бохо, який зможе повторити кожна.
Ведуча та багатодітна мама стежить за модними трендами. Днями вона показала стильний образ на весну.
Катя Осадча задає тренди (фото: instagram.com/kosadcha)
Основою її луку стали джинси кольору індиго або, як його ще називають, raw denim ("сирий денім"). Це тканина, яка не піддається попередній обробці або пранню після виробництва і має досить щільну структуру.
Осадча показала образ у стилі бохо-шик (фото: instagram.com/kosadcha)
Доповнити джинси Осадча вирішила шифоновою блузкою бежевого відтінку, а також укороченим жакетом із замші з бахромою - невід'ємним атрибутом стилю бохо.
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Завершили стильний образ ведучої чоботи-"козаки" з оригінальним візерунком, а також сонцезахисні окуляри.
Лук Каті Осадчої (фото: instagram.com/kosadcha)
Зазначимо, що укорочений жакет із замші українського бренду Got's Label, як у Осадчої, коштує 36 800 гривень.
"Укорочений жакет з бахромою виконаний з карамельної замші. М'яка фактура і теплий відтінок створюють вишуканий силует, який легко доповнить як повсякденний, так і більш вишуканий образ", - сказано в описі на сайті.
Куртка з бахромою (фото: gotslabel.com)
Льон, бавовна, шифон, замша - все, що "дихає" і красиво струмує. Одяг часто вільного крою, з елементами багатошаровості.
Орнамент, вишивка, бахрома, аплікації. Часто можна побачити вплив культури циган, хіпі, індіанців, африканських або східних етносів.
Теплі відтінки - коричневий, охра, теракота, кремовий - міксуються з насиченим синім, бірюзовим, бордовим.
Масивні сережки, каблучки, етнобраслети, капелюхи, в'язані сумки, сумки через плече з бахромою. Все змішується в одному вбранні, але має органічний вигляд.
Природні хвилі, коси, вінки, мінімум косметики, часто акцент на очі або губи. Головне - ефект невимушеності.
Катя Осадча показала лук на весну в стилі бохо шик (фото: instagram.com/kosadcha)
Вас також може зацікавити