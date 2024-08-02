В багатьох шоколадках знайдені важкі метали: нове дослідження

Про що свідчать результати дослідження

Протягом восьми років дослідники проаналізували 72 продукти на основі какао, включаючи темний шоколад, який часто називають корисним для серця.

Вони виявили, що 43% продуктів містять кількість свинцю, яка перевищує рекомендовану кількість, а 35% перевищують ліміти складу кадмію.

Як не дивно, дослідники повідомили, що органічні продукти мають більший вміст свинцю та кадмію, ніж неорганічні продукти. Забруднення могло виникнути з ґрунту або під час виробництва.

Одна порція цих смаколиків може не становити значного ризику для здоров’я, але кілька порцій можуть вже становити ризик для здоров'я.

"Ми всі любимо шоколад, але важливо вживати його в міру, як і інші продукти, що містять важкі метали, включаючи велику рибу, як-от тунець і немитий коричневий рис", - повідомив керівник дослідження Лі Фрейм.

"Хоча повністю уникати важких металів у їжі практично неможливо, але ви повинні бути обережними щодо того, що ви їсте та скільки", - додав він.

В яких продуктах містяться важкі метали та чому це шкідливо

Високий рівень свинцю можна знайти в молюсках, м'ясних харчових продуктах або трав’яних добавках, вирощених у забрудненому ґрунті або імпортованих із країн із меншим регулюванням, таких як Китай, Нігерія, Індія та Єгипет.

Вплив свинцю може спричинити високий кров’яний тиск і проблеми зі здоров’ям мозку, нирок і репродуктивної системи. Симптоми отруєння свинцем включають головний біль, спазми в шлунку, запор, біль у м’язах/суглобах, проблеми зі сном, втома, дратівливість і втрату статевого потягу.

Отруєння кадмієм може призвести до ознобу, лихоманки та болю в м’язах. Хронічний вплив може призвести до захворювань нирок, кісток і легенів.

Деякі морські водорості, особливо хідзікі, які використовуються в салатах, містять багато кадмію.