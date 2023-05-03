Багатодітна мати з Маріуполя отримала житло у Дніпрі, яке облаштував Фонд Ахметова

Історією Євгенії та її сім’ї поділився амбасадор музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова, актор та ведучий Олексій Суханов.

"Почала літати авіація. І вдень, і вночі. Ти готуєш їсти біля під’їзду, біля підвалу, а тут вже летить. Кинути готувати, залишивши дітей без нічого? І не знаєш, що робити. І вночі лежиш і думаєш: "Боже, дожити б до ранку“. Багато людей не доживало до ранку, бо складалися будинки", - розповіла Євгенія Олексію.

Коли чоловік Євгенії загинув від обстрілів, жінка з сім'єю вирішила будь-що виїжджати з Маріуполя. Для її 77-річної мами Віри та дорога стала найстрашнішою у житті. Але і мама, і донька готові знову пройти складний шлях заради повернення до українського Маріуполя. А поки їхній дім буде у Дніпрі.

Фонд Ріната Ахметова став партнером пілотного проекту тимчасового соціального житла для маріупольців #ЯМаріупольЖитло. У Дніпрі фонд взяв на себе оснащення зон спільного користування, від іграшок у дитячій кімнаті до меблів і техніки у холлі, коворкінгу і кухні.

Протягом року близько 4000 найнезахищеніших маріупольців зможуть отримати таке житло у різних містах країни. Щоб подати заявку, зверніться до Маріупольської міської адміністрації або в центри "ЯМаріуполь".