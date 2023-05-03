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Многодетная мать из Мариуполя получила жилье в Днепре, которое обустроил Фонд Ахметова

Многодетная мать из Мариуполя получила жилье в Днепре, которое обустроил Фонд Ахметова (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

В подвале в Мариуполе они провели 17 долгих дней. Евгения, три ее дочери и мама выживали, питаясь только поджаренным на костре замороженным тестом. Они покинули свой дом, но не остались без помощи - на днях семья получила ключи от нового жилья в Днепре, обустроить которое помог Фонд Рината Ахметова.

Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Историей Евгении и ее семьи поделился посол музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова, актер и ведущий Алексей Суханов.

"Начала летать авиация. И днем, и ночью. Ты готовишь есть у подъезда, у подвала, а тут уже летит. Бросить готовить, оставив детей без ничего? И не знаешь, что делать. И ночью лежишь и думаешь: "Боже, дожить бы до утра". Многие люди не доживали до утра, потому что складывались дома", - рассказала Евгения Алексею.

Когда мужчина Евгении погиб от обстрелов, женщина с семьей решила во что бы то ни стало выезжать из Мариуполя. Для ее 77-летней мамы Веры и дорога стала самой страшной в жизни. Но и мама, и дочь готовы снова пройти сложный путь ради возвращения в украинский Мариуполь. А пока их дом будет в Днепре.

Фонд Рината Ахметова стал партнером пилотного проекта временного социального жилья для мариупольцев #ЯМариупольЖилье. В Днепре фонд взял на себя оснащение зон совместного пользования от игрушек в детской комнате до мебели и техники в холле, коворкинге и кухне.

В течение года около 4000 самых незащищенных мариупольцев смогут получить такое жилье в разных городах страны. Чтобы подать заявку, обратитесь в Мариупольскую городскую администрацию или в центры "ЯМариуполь".

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