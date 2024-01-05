Багатодітна мама важила 105 кілограмів, але "зменшилася" вдвічі: у чому секрет її дієти

З чого почала багатодітна мама

За словами жінки, вона спробувала чимало дієт. Однак спроби схуднути призводили лише до розчарування та збільшення ваги. Усе погіршилося після лютого 2021 року, коли багатодітна мати, яка виховує дітей без чоловіка, перенесла дві операції. Це допомогло їй уникнути онкології, але процес реабілітації "додав" до її ваги ще 10 кг.

"Мій метаболізм насправді не працював - раніше я намагалася схуднути і позбавляла себе їжі, пропускала прийоми їжі. Це було просто нестерпно, і вага поверталася", - зізналася жінка.

Багатодітна мама до і після схуднення (фото: healthymummy.com)

Незабаром вона знайшла дієту, що їй підійшла. Окрім цього, багатодітна мама почала займатися спортом. Вона дуже задоволена результатами.

"Моя шкіра виглядає молодшою, я відчуваю себе здоровіше, щасливіше, у мене покращилося здоров'я кишечника та обміну речовин. У мене більше енергії, мій метаболізм постійно прискорюється, тому я одразу ж встаю і їм і намагаюся не пити каву до пізнього ранку, щоб отримувати енергію від хорошої їжі, а не кофеїну", - зазначила жінка.

Результат схуднення (фото: healthymummy.com)

Секрет схуднення багатодітної мами

Наразі жінка важить 55 кг. Її вага більше не "скаче", досягти успіху їй допомогла дисципліна. Вона їсть цілісні продукти, страви з високим вмістом білка та клітковини .

Крім цього, вона виробила кілька правил активного життя:

біг та плавання (приблизно 2-3 рази на тиждень)

заняття гімнастикою, самостійні тренування вдома

віджимання, підтягування та стійка

якщо звичні заняття набридли - пілатес

відмова від ліфта та ескалатора

активні прогулянки з дітьми - разом із ними можна і бігати, і стрибати на батуті

часті піші прогулянки.

"У мене четверо дітей, я дуже зайнята і у мене багато справ, але я навчилася розставляти пріоритети в активності - це те, що робить мене психічно та фізично здоровою, що дозволяє мені бути активною людиною, найкращою мамою", - зазначила жінка.

Якщо ви плануєте сісти на дієту або збільшити фізичні навантаження, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем.