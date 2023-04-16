Багато приємних несподіванок: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 17 по 23 квітня

Овен

У першій половині тижня постарайтеся використовувати можливості, які до вас прийдуть. Середа стане напруженим днем, а з четверга енергія піде на спад. На вихідних утримайтеся від імпульсивності, будьте обережнішими та не дійте необдумано.

Якщо хтось вас покине, то не варто засмучуватися. Важливі люди залишаться поряд, а з вашого життя йдуть лише зайві.

Телець

Тиждень стане легшим і сприятливішим, ніж попередній. Багато питань вирішуватимуться самі собою, без особливих зусиль. А деякі завдання просто втратять свою актуальність. Відмінний період для нових знайомств, у тому числі романтичних. Чудовими днями стануть вівторок та неділя.

Будьте обережні при переплетенні дружніх стосунків та фінансів – є ризик напруження та агресії.

Близнюки

Усі важливі рішення постарайтеся ухвалити до п'ятниці, тому що наприкінці тижня прийде ретроградний Меркурій, який керує вашим знаком. Будьте енергійними та не впадайте в апатію. Якщо настрій почне погіршуватися – терміново шукайте джерело позитиву.

У робочій сфері може бути паузи. Тиждень принесе таємниці, секрети та виконання якогось бажання.

Рак

Тиждень стане спокійним і врівноваженим. Єдиний день, коли можливі якісь коливання – це четвер, оскільки Місяць та Сонце сформують негативні аспекти до Плутона. Проведіть цей день у спокої, будьте терплячі, щоб не зарядитись негативною енергією.

Можуть виникнути якісь труднощі. Ви опинитеся несподівано у центрі уваги, але можуть бути конфлікти через це.

Лев

Зірки та планети обіцяють вам потужний і серйозний тиждень, який вимагатиме від вас максимальної обережності. У вас буде бажання приймати різкі, навіть авторитарні рішення – утримайтеся від них. Контролюйте свій гнів та прислухайтеся до думки своїх близьких. На вихідних побалуйте себе.

Вас роздиратимуть протиріччя - між спокоєм і стабільністю і бажанням все змінити одним махом.

Діва

Не вступайте найближчими днями у суперечки – це може позбавити вас близьких людей та підтримки. Ви будете настільки енергійні та вперті в дискусії, що йтимете до кінця. Якщо вам потрібно когось у чомусь переконати – користуйтеся цією властивістю, але не перегинайте.

Якщо є можливість – вирушайте у подорож, отримайте нові знання. А от у конфлікти постарайтеся не вступати.

Терези

Перша половина тижня буде млявою і доведеться прикладати багато зусиль для хорошого результату. З четверга ситуація почне покращуватися і наприкінці тижня на вас чекають сприятливі та насичені події.

Постарайтеся приділити час роботі над собою, щоб знайти гармонію з собою та світом. А ще – використовуйте для цього творчість.

Скорпіон

Тримайтеся цього тижня подалі від начальства, інакше ваше спілкування може закінчитися спекотними суперечками та дискусіями. Якщо вам щось потрібно повідомити – робіть це письмово. Хвилі гніву намагайтеся заспокоїти за допомогою медитації та перегляду фільмів.

Подбайте про свою репутацію та не давайте шансів своїм недоброзичливцям. У вас є ціль і йдіть до неї, але чесним шляхом.

Стрілець

Для вас найуспішнішими днями цього тижня стануть середа та четвер - очікується безліч динамічних та позитивних днів. Енергетика зашкалюватиме і варто її розподілити з розумом. Контролюйте свої амбіції, а ще краще – заручіться надійною підтримкою.

Пам'ятайте, що якщо життя десь зачинило двері, там же воно відкрило вікно - з новими можливостями.

Козеріг

Не поспішайте на початку тижня робити кардинальні та масштабні вчинки, є ризик не досягти потрібного результату. З четверга ситуація стане сприятливішою, і ви можете розраховувати на успіхи у справах, прихильність начальства, потужний приплив енергії та успіх на всіх фронтах. У тому числі – і на особистому фронті.

У вашому оточенні з'явився хтось, кому ваше життя видається чудовою темою для обговорення. Бажано припиняти таку поведінку від початку.

Водолій

Якщо ви збиралися купити щось велике або оновити свої гаджети, техніку – зробіть це у першій половині тижня. З четверга покупки робити не варто, хоча успіх у фінансовому плані буде забезпечений. Варто чекати на цікаві сюрпризи наприкінці тижня.

У вас є ризик втратити контроль та потрапити у залежність від інших людей, постарайтеся цього уникнути.

Риби

Весь тиждень буде дуже сприятливим у романтичному плані. Це стосується як можливості нових знайомств, так і покращення стосунків, які є вже зараз – є шанс досягти нового рівня довіри та близькості. З понеділка по середу займайтеся важливими справами, але реально оцінюйте свої сили.

Якщо ви не можете щось зробити або з кимось домовитися - не бійтеся головою об стіну, попросіть про допомогу.