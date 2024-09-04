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"Багато навчилася". Олена Шоптенко розповіла, як Зеленський вплинув на її життя

Середа 04 вересня 2024 12:15
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"Багато навчилася". Олена Шоптенко розповіла, як Зеленський вплинув на її життя Олена Шоптенко і Володимир Зеленський (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Танцівниця Олена Шоптенко розповіла про пораду від Володимира Зеленського, якою користується з часів "Танців із зірками", де вони здобули перемогу.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю зірки для OBOZ.ua.

Зі слів Шоптенко, Зеленський дав їй цінні поради, які вона досі з користю застосовує.

"Насправді я дуже багато в нього навчилася. Дуже добре пам'ятаю, як він мені говорив, що насправді змусити людей плакати набагато складніше, ніж сміятися. З того часу, завжди, коли готую постановки, роблю ставку на те, що драматичні зробити буде важче, ніж гумористичні. З часів "Танців" ми бачилися з паном Володимиром дуже давно", - підкреслила Шоптенко.

Танцівниця також поділилася, що спочатку її партнером у шоу "Танці з зірками" мав стати журналіст Анатолій Борсюк. Проте організатори проекту змінили свої плани і запропонували взяти учать Володимиру.

&quot;Багато навчилася&quot;. Олена Шоптенко розповіла, як Зеленський вплинув на її життя

Скріншот з відео

"Коли до мене на пробне заняття прийшов Володимир Зеленський, ми поспілкувалися, запитання знялися. Я завжди була націлена на результат, а тоді – особливо. Він мене слухав, ніякого спротиву не було. А це головне. І ще я завжди, протягом всього сезону, відчувала від нього велику вдячність. І в мене було те саме до нього", - зізналася Олена.

Нагадаємо, у далекому 2006 році, у першому сезоні шоу "Танці з зірками", майбутній президент вийшов на паркет у дуеті з Шоптенко, завоювавши симпатії глядачів своїми виступами.

Олена навчала Зеленського танцювати під музику, і у фіналі їхні виступи здобули значну кількість голосів від глядачів, а розрив з іншими учасниками був значним.

Їхній дует перевершив пари Наталії Могилевської та Влада Ями, а також Віталія Козловського та Ксенії Горб.

Раніше Олена Шоптенко зізналася, чи підтримує зв'язок з екс-чоловіком Дмитром Дікусаром, який служить у ЗСУ.

Також вагітна дружина Остапчука несподівано звернулася до своїх хейтерів.

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Володимир Зеленський Танці з зірками Алена Шоптенко Зірки шоу-бізнесу
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