Багато косметики: 8 способів для організації косметички

Виставте попереду улюблену косметику

Звільніть свою косметичку та виставте попереду інших продуктів улюблену туш, підводку та інші продукти за допомогою невеликих багатоярусних полиць.

Ще один чудовий варіант - обирати нековзну підкладку, яка не дасть вашим продуктам впасти.

Розкладіть засоби для губ у скляні баночки

Якщо ви маєте декілька порожніх скляних баночок, використайте їх, щоб розкласти всі помади та блиски. Тоді ви зможете впорядкувати їх як завгодно: за упаковкою та типом, за кольором або навіть за брендом.

Покладіть пензлі в футляр

Пензлик для розтушовування тіней ніколи не загубиться, якщо весь набір зберігатиметься в одному-двох футлярах - наприклад, в недорогому футлярі для окулярів, який можна придбати навіть в АТБ чи Bonus.

Окрім того, що пензлі будуть захищені від пилу, це зробить колекцію пензлів завжди готовою до подорожі.

Використайте підставку для паперів для палеток

Настільні органайзери - це ідеальне місце для організації палеток з тінями - і не лише! Цей предмет, який традиційно використовується для зберігання паперів, має чотири різні полички, достатньо містких для всіх необхідних речей.

Зберігайте лак для нігтів у банці для печива

Хоча лак для нігтів - не шоколадне печиво, чому б не використати такий контейнер як органайзер?

Це не лише триматиме лак в одному місці, а й, дозволятиме бачити всі кольори завдяки прозорості банки.

Розкладіть підводку і туш по пеналу

Швидше за все, десь у вашій оселі лежить старий пенал - який можна перетворити на косметичку з необхідними засобами для макіяжу.

Він досить малий, щоб поміститися сумці на випадок подорожі, а різні відділення допоможуть розкласти продукти за призначенням.

Розкладіть косметику в органайзери для столових наборів

Органайзери для кухонного приладдя прекрасно виконують свою функцію незалежно від того, використовуються вони на кухні чи ні. Просто замініть ножі на помади, виделки на пензлики для макіяжу, а ложки - на підводки для очей.

Використайте форму для льоду

Якщо ви обираєте купувати тіні окремими відтінками, а не великою палітрою - або ж якщо ви обожнюєте глітери в маленьких баночках - то їх можна розкласти за відтінками у формі для льоду.

Крім того, що ці силіконові лотки вмістять все необхідне, їх легко мити, якщо сухий пігмент трохи висиплеться з баночки.