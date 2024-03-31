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Коли лікування у денному стаціонарі є безоплатним: пояснення МОЗ

Неділя 31 березня 2024 10:30
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Коли лікування у денному стаціонарі є безоплатним: пояснення МОЗ Фото: в МОЗ розповіли, коли лікування у денному стаціонарі є безоплатним (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Програма медичних гарантій здатна покрити лікування в денному стаціонарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я.

Лікування в денному стаціонарі є безкоштовних у медзакладах, які:

  • мають договір з Національною службою здоров'я України (НСЗУ) на надання амбулаторної допомоги. Мова йде про пакет "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах";
  • надають медичну допомогу в умовах денного стаціонару.

"У денному стаціонарі надають амбулаторну допомогу пацієнтам, які не потребують цілодобового лікарського та медсестринського догляду. В умовах денного стаціонару пацієнт може отримувати лікувальні процедури, малі хірургічні втручання, діагностичні обстеження тощо. Все це – без госпіталізації до лікарні", - додає МОЗ.

На лікувальні процедури чи інші втручання необхідно отримати електронне направлення від лікаря. Для цього необхідно звернутись в поліклініку, чи діагностичний центр, які мають договір за вищезгаданим пакетом й в яких надаються медичні послуги в умовах денного стаціонару.

"Зверніть увагу, кожна лікарня (поліклініка чи діагностичний центр) надає той обсяг медичних послуг, який властивий закладу відповідно до напряму надання медичної допомоги та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. Також має значення наявність певного обладнання та лікарів за напрямом надання допомоги у штаті закладу", - зауважує МОЗ.

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Мінстерство охорони здоров'я України
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