Багато хто носить не свій розмір взуття: ось як не помилитись та не нашкодити нозі

Чому люди обирають неправильний розмір взуття

Розуміння комфорту в кожної людини може бути різним.

У багатьох з дитинства спотворені уявлення про те, як має відчуватися взуття на нозі. Зокрема, дехто звик, що в деяких місцях тисне та натирає. Тому у дорослому віці продовжує орієнтуватися на свої дитячі спогади та не звертатиме уваги на дискомфорт.

Також неправильний вибір розміру взуття може статись випадково. Все через те, що в магазині людина міряла взуття в тонких шкарпетках, а потім носить з більш щільними.

Що станеться через неправильно підібране взуття

Постійний біль у стопі

Якщо ви відчуваєте біль постійно, отже, то ви носите взуття невідповідного розміру. Важливо носити правильно підібране взуття, щоб забезпечити комфорт для ніг.

Відчуття втоми

Будь-які неприємні й неправильні відчуття після ходьби у взутті можуть свідчити про те, що вам потрібно змінити розмір. У занадто тісному взутті може з'являється оніміння й поколювання.

Під нігтями на нозі з'являються синці або кров

Як підібраний неправильний розмір взуття, то можна помітити навіть появу синців або крові під нігтями. Якщо щось довго тисне на ніготь, нігтьове ложе починає кровоточити, ніготь стає червоним, синім, фіолетовим.

Як підібрати взуття правильного розміру

Потрібно вибирати взуття з м'якого матеріалу, який "дихає".

Між найдовшим пальцем ноги і кінцем взуття має бути простір приблизно як ширина великого пальця. Також зверніть увагу, що п'ятка має бути надійно закріплена на місці. Носок взуття має бути достатньо широким, щоб пальці розташовувалися вільно.

Існує кілька лайфхаків, які можуть допомогти підібрати взуття потрібного вам розміру:

Важливо приміряти взуття приблизно в тих шкарпетках, які носитимете. Наприклад, зимові черевики краще приміряти в щільніших вовняних шкарпетках.

Можна вимірювати довжину та ширину своїх стоп щоразу при покупці нового взуття - так ви точно помітите, якщо відбудуться якісь зміни.

Можна прикласти устілку до стопи - так краще можна зрозуміти, підходить вам конфігурація взуття чи ні.