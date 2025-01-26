Багато глютену і мало клітковини. Ця "каша дитинства" може тільки зашкодити

Чому манка вважається некорисною?

Відсутність значної кількості поживних речовин

Манна крупа виготовляється з очищених зерен пшениці, у процесі обробки яких втрачається більшість вітамінів, мінералів та клітковини. У результаті манка містить переважно "порожні" калорії, які не забезпечують тривалого насичення організму.

Високий глікемічний індекс

Манна каша швидко засвоюється організмом і сприяє різкому підвищенню рівня цукру в крові. Це особливо небезпечно для людей із діабетом або тих, хто намагається підтримувати здорову вагу.

Надлишок глютену

Манка містить велику кількість глютену, що може викликати алергічні реакції або проблеми з травленням у людей, чутливих до цієї речовини.

Нестача клітковини

Через низький вміст харчових волокон манна каша не сприяє нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту, на відміну від більш корисних круп, таких як вівсянка чи гречка.

Для кого манка може бути особливо шкідливою?

Люди з надмірною вагою або ті, хто прагне схуднути, оскільки манка сприяє накопиченню зайвих калорій.

Особи із цукровим діабетом через високий глікемічний індекс.

Ті, хто має чутливість до глютену або целіакію.

Чи є користь від манки?

Попри недоліки, манна каша може бути корисною для деяких категорій людей, наприклад, для тих, хто потребує легкої їжі після операцій чи має проблеми зі шлунком. Однак навіть у таких випадках її слід вживати в міру.

Альтернатива манці

Дієтологи радять звернути увагу на більш поживні крупи, такі як вівсянка, гречка, булгур чи кіноа. Вони забезпечують організм важливими поживними речовинами, клітковиною та енергією.

Манна каша - не найкращий вибір для щоденного раціону, особливо якщо ви дбаєте про своє здоров'я та фігуру.