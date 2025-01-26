Много глютена и мало клетчатки. Эта "каша детства" может только навредить

Почему манка считается неполезной?

Отсутствие значительного количества питательных веществ

Манная крупа изготавливается из очищенных зерен пшеницы, в процессе обработки которых теряется большинство витаминов, минералов и клетчатки. В результате манка содержит преимущественно "пустые" калории, которые не обеспечивают длительного насыщения организма.

Высокий гликемический индекс

Манная каша быстро усваивается организмом и способствует резкому повышению уровня сахара в крови. Это особенно опасно для людей с диабетом или тех, кто пытается поддерживать здоровый вес.

Избыток глютена

Манка содержит большое количество глютена, что может вызвать аллергические реакции или проблемы с пищеварением у людей, чувствительных к этому веществу.

Недостаток клетчатки

Из-за низкого содержания пищевых волокон манная каша не способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта, в отличие от более полезных круп, таких как овсянка или гречка.

Для кого манка может быть особенно вредной?

Люди с избыточным весом или те, кто стремится похудеть, поскольку манка способствует накоплению лишних калорий.

Лица с сахарным диабетом из-за высокого гликемического индекса.

Те, кто имеет чувствительность к глютену или целиакию.

Есть ли польза от манки?

Несмотря на недостатки, манная каша может быть полезной для некоторых категорий людей, например, для тех, кто нуждается в легкой пище после операций или имеет проблемы с желудком. Однако даже в таких случаях ее следует употреблять в меру.

Альтернатива манке

Диетологи советуют обратить внимание на более питательные крупы, такие как овсянка, гречка, булгур или киноа. Они обеспечивают организм важными питательными веществами, клетчаткой и энергией.

Манная каша - не лучший выбор для ежедневного рациона, особенно если вы заботитесь о своем здоровье и фигуре.