Багато глютену і мало клітковини. Ця "каша дитинства" може тільки зашкодити
Манна каша, яку багато хто вважає ідеальним сніданком, насправді має низку недоліків, які можуть негативно впливати на здоров'я. Дієтологи попереджають, що регулярне споживання цього продукту у великих кількостях може завдати більше шкоди, ніж користі.
Чому манна каша зовсім і не корисна, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Чому манка вважається некорисною?
Відсутність значної кількості поживних речовин
Манна крупа виготовляється з очищених зерен пшениці, у процесі обробки яких втрачається більшість вітамінів, мінералів та клітковини. У результаті манка містить переважно "порожні" калорії, які не забезпечують тривалого насичення організму.
Високий глікемічний індекс
Манна каша швидко засвоюється організмом і сприяє різкому підвищенню рівня цукру в крові. Це особливо небезпечно для людей із діабетом або тих, хто намагається підтримувати здорову вагу.
Надлишок глютену
Манка містить велику кількість глютену, що може викликати алергічні реакції або проблеми з травленням у людей, чутливих до цієї речовини.
Нестача клітковини
Через низький вміст харчових волокон манна каша не сприяє нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту, на відміну від більш корисних круп, таких як вівсянка чи гречка.
Для кого манка може бути особливо шкідливою?
- Люди з надмірною вагою або ті, хто прагне схуднути, оскільки манка сприяє накопиченню зайвих калорій.
- Особи із цукровим діабетом через високий глікемічний індекс.
- Ті, хто має чутливість до глютену або целіакію.
Чи є користь від манки?
Попри недоліки, манна каша може бути корисною для деяких категорій людей, наприклад, для тих, хто потребує легкої їжі після операцій чи має проблеми зі шлунком. Однак навіть у таких випадках її слід вживати в міру.
Альтернатива манці
Дієтологи радять звернути увагу на більш поживні крупи, такі як вівсянка, гречка, булгур чи кіноа. Вони забезпечують організм важливими поживними речовинами, клітковиною та енергією.
Манна каша - не найкращий вибір для щоденного раціону, особливо якщо ви дбаєте про своє здоров'я та фігуру.
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