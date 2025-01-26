Много глютена и мало клетчатки. Эта "каша детства" может только навредить
Манная каша, которую многие считают идеальным завтраком, на самом деле имеет ряд недостатков, которые могут негативно влиять на здоровье. Диетологи предупреждают, что регулярное потребление этого продукта в больших количествах может нанести больше вреда, чем пользы.
Почему манная каша совсем и не полезна, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Почему манка считается неполезной?
Отсутствие значительного количества питательных веществ
Манная крупа изготавливается из очищенных зерен пшеницы, в процессе обработки которых теряется большинство витаминов, минералов и клетчатки. В результате манка содержит преимущественно "пустые" калории, которые не обеспечивают длительного насыщения организма.
Высокий гликемический индекс
Манная каша быстро усваивается организмом и способствует резкому повышению уровня сахара в крови. Это особенно опасно для людей с диабетом или тех, кто пытается поддерживать здоровый вес.
Избыток глютена
Манка содержит большое количество глютена, что может вызвать аллергические реакции или проблемы с пищеварением у людей, чувствительных к этому веществу.
Недостаток клетчатки
Из-за низкого содержания пищевых волокон манная каша не способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта, в отличие от более полезных круп, таких как овсянка или гречка.
Для кого манка может быть особенно вредной?
- Люди с избыточным весом или те, кто стремится похудеть, поскольку манка способствует накоплению лишних калорий.
- Лица с сахарным диабетом из-за высокого гликемического индекса.
- Те, кто имеет чувствительность к глютену или целиакию.
Есть ли польза от манки?
Несмотря на недостатки, манная каша может быть полезной для некоторых категорий людей, например, для тех, кто нуждается в легкой пище после операций или имеет проблемы с желудком. Однако даже в таких случаях ее следует употреблять в меру.
Альтернатива манке
Диетологи советуют обратить внимание на более питательные крупы, такие как овсянка, гречка, булгур или киноа. Они обеспечивают организм важными питательными веществами, клетчаткой и энергией.
Манная каша - не лучший выбор для ежедневного рациона, особенно если вы заботитесь о своем здоровье и фигуре.
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