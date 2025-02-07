"Бачити троянду в вазі, а не пил". 93-річна мати Метью МакКонахі розкрила секрети свого довголіття

Чим харчується 93-річна Кей МакКонахі

Її щоденний раціон включає:

Сніданок: Йогурт з фруктами (манго, персик, банан, ківі).

Йогурт з фруктами (манго, персик, банан, ківі). Обід: Найчастіше це рагу з курки або риби з овочами (морква, картопля, гриби).

Найчастіше це рагу з курки або риби з овочами (морква, картопля, гриби). Вечеря: Легка, без солодощів.

Легка, без солодощів. Напої: Вода, вино.

Відмова від червоного м'яса

Кей МакКонахі віддає перевагу рибі та курці, вживаючи червоне м'ясо лише з особливої нагоди.

Мама актора з його дружиною Камілою (instagram.com/camilamcconaughey)

Фізична активність

4 рази на тиждень вона займається пілатесом по 1 годині.

Позитивний настрій

Кей МакКонахі вважає, що позитивне мислення відіграє ключову роль у її довголітті. Вона часто повторює собі: "Бачити троянду у вазі, а не пил на столі".

Кей МакКонахі також підкреслила важливість спілкування з близькими та друзями, що допомагає їй відчувати себе щасливою та повноцінною.

Вона також зазначила, що не має шкідливих звичок, таких як куріння та зловживання алкоголем.

Кей МакКонахі любить проводити час на природі, що допомагає їй зняти стрес та відчути себе більш спокійною.

Кей МакКонахі з невісткою Камілою (instagram.com/camilamcconaughey)

Секрет довголіття Кей МакКонахі полягає в поєднанні здорового харчування, регулярних фізичних вправ та позитивного ставлення до життя. Її історія є надихаючим прикладом того, як можна зберегти здоров'я та активність до глибокої старості.