"Видеть розу в вазе, а не пыль". 93-летняя мать Мэтью МакКонахи раскрыла секреты своего долголетия

Чем питается 93-летняя Кей МакКонахи

Ее ежедневный рацион включает:

Завтрак: Йогурт с фруктами (манго, персик, банан, киви).

Йогурт с фруктами (манго, персик, банан, киви). Обед: Чаще всего это рагу из курицы или рыбы с овощами (морковь, картофель, грибы).

Чаще всего это рагу из курицы или рыбы с овощами (морковь, картофель, грибы). Ужин: Легкий, без сладостей.

Легкий, без сладостей. Напитки: Вода, вино.

Отказ от красного мяса

Кей МакКонахи предпочитает рыбу и курицу, употребляя красное мясо только по особому случаю.

Мама актера с его женой Камилой (instagram.com/camilamcconaughey)

Физическая активность

4 раза в неделю она занимается пилатесом по 1 часу в неделю.

Позитивный настрой

Кей МакКонахи считает, что позитивное мышление играет ключевую роль в ее долголетии. Она часто повторяет себе: "Видеть розу в вазе, а не пыль на столе".

Кей МакКонахи также подчеркнула важность общения с близкими и друзьями, что помогает ей чувствовать себя счастливой и полноценной.

Она также отметила, что не имеет вредных привычек, таких как курение и злоупотребление алкоголем.

Кей МакКонахи любит проводить время на природе, что помогает ей снять стресс и почувствовать себя более спокойной.

Кей МакКонахи с невесткой Камилой (instagram.com/camilamcconaughey)

Секрет долголетия Кей МакКонахи заключается в сочетании здорового питания, регулярных физических упражнений и позитивного отношения к жизни. Ее история является вдохновляющим примером того, как можно сохранить здоровье и активность до глубокой старости.