"Бачила, як росіяни вивозили з села шафи та картоплю": історія Олени з Київщини у музеї "Голоси мирних"

Спочатку вона варила борщ - це був її спосіб впоратися з панікою у перші дні вторгнення. Коли на вулицях з’явилася ворожа техніка - фільмувала її, сховавши телефон серед вазонів із квітами й передавала інформацію українським військовим. Свою історію Олена з Київщини розповіла музею "Голоси Мирних" фонду Ріната Ахметова.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

Під час окупації Іванкова Олена намагалася не сидіти вдома - спілкувалася з сусідами, обмінювалася інформацією. Одного разу навіть допомогла загасити пожежу - російський бронетранспортер поцілив у житловий будинок.

"Я побачила, що горить квартира на п’ятому поверсі. Підбігла, кажу: "Хлопці, чим допомогти?". У мене є шланг. Знайшли ще один, з’єднали. Так і загасили", - згадує жінка.

Ще одним епізодом, що закарбувався у пам’яті Олени, став відступ росіян. Жінка якраз поралася у саду й побачила, що російські машини з позначкою "V" знову їдуть - щоправда, у зворотному напрямку. Звернула увагу й на те, що на борту ворожих автівок був дивний вантаж: мішки з картоплею, цибулею, столи та шафи.

Про російських мародерів, бесіду із фсбшником, підрив мосту та волонтерство Олена розповідає за посиланням.

Колекція музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова налічує понад 120 тисяч історій про війну. Це найбільша у світі колекція історій мирних людей, які постраждали від війни РФ проти України.

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