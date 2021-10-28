Бабушка спасалась от Голодомора: Лидия Таран показала уникальные семейные фото

Лидию Таран назвали в честь бабушки по маме. А ее старшего брата, Макара, назвали в честь дедушки по папиной линии. Дедушка Макар, как рассказывает ведущая, родился в Полтавской губернии, но во время Столыпинской реформы (комплекс законов царского правительства, направленный на создание новых хозяйств путем разрушения общинного землевладения) вынужденно переехал в Сибирь.

Тогда целые семьи выселяли из Украины, чтобы освободить земли и избавиться от большого количества беспокойных крестьян.

Однако уже в начале 30-х годов дедушка Макар вернулся в Украину, в Донецк - работать на шахте. Его будущая жена и бабушка телеведущей - Мария, убегала от Голодомора из Кировоградской (тогда еще Полтавской) области.

Таран Мария Матвеевна (фото: пресс-служба 1+1)

"Она взяла всю вышивку, все свое приданое. И по железнодорожному пути, продавая эти вещи, выменивая их на еду, добралась пешком до Юзовки (старое название Донецка). Там она спаслась тем, что устроилась на шахту кухаркой, где познакомилась с моим дедушкой", - рассказала Лидия.

Таран Макар Кондратьевич и Мария Матвеевна (фото: пресс-служба 1+1)

Впоследствии они отправились обратно в Сибирь, жить к родителям. Оттуда дед Макар ушел на фронт и, к сожалению, погиб. Бабушке Марии пришлось почти год с детьми добираться домой, в Украину.

По возвращению она получила 8 соток земли у железнодорожных станций в Кировоградской области.

В поселке с названием Знаменка рос папа Лиды, и здесь будущая телезвезда часто проводила лето.

У бабушки Марии было шесть внуков мальчиков, и одна единственная внучка - белокурая малышка Лида. Бабуля называла ее "мой цветочек", "моя надежда", и часто хвалила.

Таран Мария Матвеевна с семьей (фото: пресс-служба 1+1)

Сегодня Таран призывает всех позвонить, проведать своих родных.

"Если ваши дедушки и бабушки не рядом - позвоните по телефону. Делайте это как можно чаще! Мы очень заняты, и мало об этом думаем, но они нам также нужны, как и мы им. Потому что мы все один род. И только все вместе мы работаем на древо этого рода", - говорит ведущая.

Лидия Таран в детстве (фото: пресс-служба 1+1)

Лидия Таран с братом Макаром в детстве (фото: пресс-служба 1+1)

Лидия Таран с братом Макаром в 2021 году (фото: пресс-служба 1+1)