Бабуся рятувалася від Голодомору: Лідія Таран показала унікальні сімейні фото

Лідію Таран назвали на честь бабусі по мамі. А її старшого брата, Макара, назвали на честь дідуся по татовій лінії. Дідусь Макар, як розповідає ведуча, народився в Полтавській губернії, але під час столипінської реформи (комплекс законів царського уряду, спрямований на створення нових господарств шляхом руйнування общинного землеволодіння) вимушено переїхав до Сибіру.

Тоді цілі сім'ї виселяли з України, щоб звільнити землі і збути якомога більше неспокійних селян.

Проте вже на початку 30-х років дідусь Макар повернувся до України, в Донецьк - працювати на шахті. Його майбутня дружина і бабуся телеведучої - Марія, тікала від Голодомору з Кіровоградської (тоді ще Полтавської) області.

Таран Марія Матвіївна (фото: прес-служба 1+1)

"Вона взяла усю вишивку, все своє придане. І по залізничній колії, продаючи рушники, вимінюючи їх на їжу, дісталася пішки до Юзівки (стара назва Донецьку). Там вона врятувалася тим, що влаштувалася на шахту кухаркою, де познайомилась з моїм дідусем", - розповіла Лідія.

Таран Макар Кіндратович і Марія Матвіївна (фото: прес-служба 1+1)

Згодом вони вирушили назад до Сибіру, жити до батьків. Звідти Дід Макар пішов на фронт і, на жаль, загинув. Бабусі Марії довелося майже рік з дітьми добиратися додому, до України.

По поверненню вона отримала 8 соток землі біля залізничних станцій в Кіровоградській області.

У селищі з назвою Знам'янка зростав тато Ліди, і тут майбутня телезірка часто проводила літо.

У бабусі Марії було шість онуків хлопчиків, і одна єдина внучка - білява дівчинка Ліда. Бабуся називала її "моя квіточка", "моя надія", і часто хвалила.

Таран Марія Матвіївна з сім'єю (фото: прес-служба 1+1)

Сьогодні Таран закликає всіх зателефонувати, провідати своїх рідних.

"Якщо ваші дідусі й бабусі поруч – зателефонуйте. Робіть це якомога частіше! Ми дуже зайняті, й про це мало думаємо, але вони нам так само потрібні, як і ми їм. Тому що ми всі один рід. І тільки всі разом, єдині ми працюємо на древо цього роду", - каже ведуча.

Лідія Таран в дитинстві (фото: прес-служба 1+1)

Лідія Таран з братом Макаром в дитинстві (фото: прес-служба 1+1)

Лідія Таран з братом Макаром у 2021 році (фото: прес-служба 1+1)