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"Бабий Яр. Контекст" признан лучшим документальным фильмом Каннского кинофестиваля

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Киев, Суббота 17 июля 2021 20:39
"Бабий Яр. Контекст" признан лучшим документальным фильмом Каннского кинофестиваля Фото: Мария Чустова, Сергей Лозница, Илья Хржановский (Getty images)
Автор: РБК-Украина

Фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст", снятый при поддержке Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", получил премию "Золотой глаз" на Каннском кинофестивале, разделив первое место с документальной работой индийского режиссера.

Подробнее - читайте ниже в нашем материале.

"Золотой глаз" - приз для документальных фильмов. С 2015 года он присуждается за лучший документальный фильм, участвующий в одной из секций Каннского международного кинофестиваля.

"Я благодарю Каннский фестиваль за приглашение показать фильм на этой прославленной сцене. Я благодарю уважаемых членов жюри за поддержку и высокую оценку нашей работы. Я благодарю Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" за возможность сделать этот фильм. Я благодарю мою замечательную команду. Я надеюсь, что эта награда поможет фильму достичь более широкой аудитории по всему миру. И, конечно, я надеюсь, что этот фильм будет показан в Украине и станет предметом содержательного разговора. Такой разговор особенно важен для страны, на чьей территории 80 лет назад произошли эти трагические события. Спасибо большое", - отметил режиссер Сергей Лозница после оглашения о призе.

&quot;Бабий Яр. Контекст&quot; признан лучшим документальным фильмом Каннского кинофестиваля

Всемирная премьера документального фильма "Бабий Яр. Контекст" состоялась на Каннском кинофестивале 11 июля в программе "Специальный показ".

Уже осенью этот фильм сможет увидеть и украинский зритель в рамках мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

Важность поддержки таких проектов отметил художественный руководитель Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Илья Хржановский.

"Премия за фильм "Бабий Яр. Контекст" в очередной раз доказывает значимость того, что за такую ​​сложную тему, как трагедия Бабьего Яра, берется выдающийся, всемирно известный художник. Этот фильм уже получил десятки приглашений на крупнейшие фестивали мира, предложения по дистрибуции от стриминговых платформ и дистрибьюторов. Зрители из разных стран и континентов воспринимают этот фильм как историю, как образ трагедии, которая происходила и происходит, к сожалению, во все времена и повсюду. Актуальность этого фильма в наше время несомненна", - отметил он.

"Бабий Яр. Контекст" - документальный фильм украинского режиссера Сергея Лозницы, произведенный нидерландской компанией ATOMS & VOID по заказу Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". Лента лишена каких-либо комментариев. Она основана на архивных материалах и рассказывает о событиях, которые привели к убийству 33 771 еврея в оккупированном нацистами Киеве 29-30 сентября 1941 года, а также о последствиях этой трагедии.

Это седьмой фильм Сергея Лозницы, приглашенный в официальную программу Каннского фестиваля. Игровые фильмы Лозницы "Счастье мое" (2010), "В тумане" (2012) и "Кроткая" (2017) принимали участие в главном конкурсе фестиваля.

Фильму "Донбасс" (2018) был присужден приз за лучшую режиссуру программы "Особый взгляд", а документальные фильмы "Майдан" (2014) и "Отражение" (2014) были представлены в программе "Специальный показ".

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