Бабье лето придет без особого тепла: синоптики обновили прогноз

На востоке страны солнечно и сухо, без осадков, возможно небольшое усиление ветра. Ночью в регионе от +3 до +5 градусов, днем прогреется до +15 +17 градусов, местами до +18 градусов.

В южной части страны сухо и солнечно, осадки не прогнозируются. Ночью от +7 до +10 градусов, днем от +18 до +21 градуса. В Крыму сухо, ночью +8 +10 градусов, днем +19 +21 градус.

В северных областях сухо и без осадков, небольшой ветер. Ночью +3 +5 градусов, днем +15 +17 градусов.

На западе солнечно и ясно, осадки не прогнозируются. Ночью в регионе +3 +5 градусов, днем от +15 до +17 градусов, местами до +18 градусов, на Закарпатье до +21 градуса.

В центре без осадков, сухо и солнечно. Ночью от +3 до +6 градусов, днем прогреется до +15 +17 градусов.

В Киеве 6 сентября солнечно и сухо, осадки не прогнозируются. Ночью в столице +4 +6 градусов, днем +13 +15 градусов.

Карта погоды в Украине на понедельник, 6 сентября

Во вторник, 7 сентября дневная температура воздуха во многих областях начнет подниматься, а ночью все еще будет холодно. В большинстве регионов ночная температура воздуха будет колебаться от +3 до +5 градусов, на юге от +6 до +10 градусов, в центре от +1 до +4 градусов.

Днем потеплеет, на востоке +17 +19 градусов, на юге до +18 +21 градуса, в западных областях до +16 +20 градусов, на севере и в центре ожидается +16 +18 градусов.

В Киеве 7 сентября сухо и солнечно, ночью от +4 до +6 градусов, днем прогреется до +16 +18 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 7 сентября

По прогнозу синоптиков, настоящее потепление придет в Украину только в среду, 8 сентября. Ночная температура поднимется до +6 +10 градусов, днем в большинстве областей ожидается от +18 до +22 градусов.