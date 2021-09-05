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В Украине наступает бабье лето: синоптики назвали даты

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Воскресенье 05 сентября 2021 19:00
В Украине наступает бабье лето: синоптики назвали даты Фото: Погода в Украине принесет бабье лето (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине начинает меняться, поскольку начинается бабье лето. Синоптики прогнозируют теплую и сухую погоду, которая ожидается в стране до середины сентября.

Что будет с погодой в ближайшие дни, где будет теплее всего и что с осадками - читайте ниже в нашем материале.

Синоптик Наталка Диденко говорит, что несмотря на ночную температуру, снизившуюся к нулю, бабье лето уже в Украине. Это означает, что погодной ситуацией в стране управляет антициклон, разогнавший осадки. А температура дальше будет повышаться.

Что будет с погодой в понедельник, 6 сентября

По данным Диденко, завтра в Украине повсюду будет преобладать сухая погода, но температура не особо порадует.

"Ближайшей ночью в большинстве областей Украины ожидается +1+6 градусов, преимущественно на почве заморозки 0-3 градуса (карта 2 ночной температуры воздуха на высоте 1,5 км). Традиционно более защищенные от холода регионы - Закарпатье и юг Украины - избегут заморозков", - пишет синоптик.

В Украине наступает бабье лето: синоптики назвали даты

Фото: Карта ночной температуры 6 сентября (facebook.com/tala.didenko)

Днем в Украине +13+18 градусов, а на Закарпатье и юге +18+23 тепла.

В Киеве 6 сентября без осадков, ночью +3+6 (на окраинах при прояснениях возможны заморозки, а в случае облачности до "минусов" не дойдет). Днем в столице +13+15 градусов.

Что будет с погодой до середины сентября

По прогнозу Диденко, в дальнейшем в Киеве и в большинстве областей Украины "бабье" солнце будет крутить градусный регулятор сильнее". Однако ночи будут холодноватыми.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в следующие пять дней в стране без осадков, а столбики термометров поползут вверх.

В Украине наступает бабье лето: синоптики назвали датыВ Украине наступает бабье лето: синоптики назвали датыВ Украине наступает бабье лето: синоптики назвали датыВ Украине наступает бабье лето: синоптики назвали датыВ Украине наступает бабье лето: синоптики назвали даты

Скрин: Погода в Украине с 6 по 10 сентября (meteo.gov.ua)

В Gismeteo прогнозируют, что со второй половины следующей недели и до середины сентября в стране ожидается свыше +20 градусов днем.

В Украине наступает бабье лето: синоптики назвали датыВ Украине наступает бабье лето: синоптики назвали датыВ Украине наступает бабье лето: синоптики назвали датыВ Украине наступает бабье лето: синоптики назвали даты

Погода в Украине, прогноз на 10 дней (gismeteo.ua)

Ранее эколог также предупредила про необратимые климатические изменения и рассказала, как этого избежать.

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