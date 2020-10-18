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Бабье лето в ноябре и снег под Новый год: украинцев удивили прогнозом

Автор: Владимир Костырин

Погода в Украине до конца года обещает "сюрпризы"

Погода в Украине в ноябре будет теплая, и такая аномальная синоптическая ситуация для последнего месяца осени "перекочует" также и на начало зимы - в декабре тоже сохранятся довольно высокие градусы.

Как заверил народный синоптик Владимир Деркач, в ноябре в Украину снова вернется "бабье лето", но уже во второй половине месяца начнет холодать, передает "Сегодня".

В своем прогнозе специалист отметил, что снижение температуры воздуха будет усиливаться до конца осени.

Ожидается, что декабрь в целом также станет непривычно теплым, но будут присутствовать синоптические "качели" и временные похолодания.

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Также народный синоптик рассказал, что ближе к новогодним праздникам даже потеплеет.

Уже перед самим Новым 2021-м годом будут осадки и снег, но сильных снегопадов ожидать не стоит.

"Перед Новым годом там небольшое снижение температуры, небольшие осадки, возможно в форме снега. Но зимой до Нового года сильного не ожидаем", - рассказал он.

Ранее мы писали о том, что синоптик обнадежила прогнозом о том, что погода в Украине еще порадует потеплением.

Также сообщалось, что недавно синоптики дали новый прогноз на ноябрь и предупредили о сильных продолжительных дождях, снеге и морозах.

Прогноз погоды
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