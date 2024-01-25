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Баба-шарпанина: смачний рибний пиріг за забутим старовинним рецептом

Як приготувати бабу-шарпанину за старовинним рецептом (фото: authenticukraine.com.ua)
Автор: Анна Шиканова

У часи гетьмана Івана Мазепи дуже популярною була страва баба-шарпанина. Це старовинний пиріг, який готується з будь-якої риби (щука, судак, плотва) і заливного тіста. Готується цей пиріг дуже просто.

Як приготувати бабу-шарпанину з судака, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "Автентичну Україну".

Що вам знадобиться:

  • Судак (або інша прісноводна риба) - 1 кг
  • Пшеничне борошно - 1 склянка
  • Олія - 2,5 ст. ложки
  • Цибуля - 2 шт.
  • Рибний бульйон - пів склянки
  • Сіль, перець - до свого смаку

Як готувати бабу-шарпанину

Рибу потрібно почистити, промити, залити водою. У бульйон можна додати моркву та цибулину, зелень - для кращого смаку риби. Додати солі, довести до кипіння і варити ще 30 хвилин. Потім вийняти рибу з бульйону, дати охолонути, відділити від кісток і пошарпати на шматки.

Цибулю порізати на дрібні кубики та підсмажити на вогні.

У рибний бульйон додати борошно та вимішати тісто. По консистенції воно має бути як рідка каша. У тісто додаємо цибулю з олією та ще раз все вимішуємо.

Подрібнену рибу викладаємо на змащену маслом сковорідку, а зверху заливаємо все тістом. Додайте перцю та поставте у духовку.

Запікати потрібно 40 хвилин при 180 градусах. Подавати до столу гарячим.

 

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