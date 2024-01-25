Баба-шарпанина: смачний рибний пиріг за забутим старовинним рецептом

У часи гетьмана Івана Мазепи дуже популярною була страва баба-шарпанина. Це старовинний пиріг, який готується з будь-якої риби (щука, судак, плотва) і заливного тіста. Готується цей пиріг дуже просто.
Як приготувати бабу-шарпанину з судака, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "Автентичну Україну".
Рибу потрібно почистити, промити, залити водою. У бульйон можна додати моркву та цибулину, зелень - для кращого смаку риби. Додати солі, довести до кипіння і варити ще 30 хвилин. Потім вийняти рибу з бульйону, дати охолонути, відділити від кісток і пошарпати на шматки.
Цибулю порізати на дрібні кубики та підсмажити на вогні.
У рибний бульйон додати борошно та вимішати тісто. По консистенції воно має бути як рідка каша. У тісто додаємо цибулю з олією та ще раз все вимішуємо.
Подрібнену рибу викладаємо на змащену маслом сковорідку, а зверху заливаємо все тістом. Додайте перцю та поставте у духовку.
Запікати потрібно 40 хвилин при 180 градусах. Подавати до столу гарячим.
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