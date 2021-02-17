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Азовское море сковали плотные льды: завораживающие фото

Автор: Анна Шиканова

Азовское море сковало сильными льдами из-за низкой температуры воздуха и сильных штормовых ветров. Это море редко замерзает и в этом году на поверхности образовались невероятные ледяные скульптуры.

О том, что происходит на побережье Азовского моря, рассказали жители Бердянска, которые разместили фотографии в социальных сетях.

Море начало покрываться льдом еще в воскресенье, 14 февраля. Такое явление бывает редко, и за последние годы льда не было даже в отдельных районах ввиду теплой погоды. Обычно в зимнее время температура воды в Азовском море составляет около +3 градусов. Иногда бывает частичное замерзание в северной части этого моря, так как там вода содержит мало соли. А вот в Южной части Азовского моря льды практические не появляются.

Сейчас в Бердянске сильные морозы и синоптики прогнозируют, что такая погода сохранится до конца этой недели. Кроме того, ситуацию усложняет сильный штормовой ветер, которые помог льду вылепить невероятные узоры и скульптуры.

Пользователи социальных сетей начали размещать фотографии Азовского моря и назвали то, что там сейчас происходит – настоящей Арктикой.

Фото: instagram.com/valentina_ivanovna

Фото: instagram.com/elena

Фото: instagram.com/ttanyacher

Напомним, ранее мы писали о том, как выглядят необычные места рядом с Буковелем для незабываемого уикенда.

А также рассказывали о том, что из-за аномальных морозов в Европе впервые за много лет замерзло побережье Балтийского моря.

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Новости Украины БердянскАзовское мореморе
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