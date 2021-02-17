Азовское море сковали плотные льды: завораживающие фото

Море начало покрываться льдом еще в воскресенье, 14 февраля. Такое явление бывает редко, и за последние годы льда не было даже в отдельных районах ввиду теплой погоды. Обычно в зимнее время температура воды в Азовском море составляет около +3 градусов. Иногда бывает частичное замерзание в северной части этого моря, так как там вода содержит мало соли. А вот в Южной части Азовского моря льды практические не появляются.

Сейчас в Бердянске сильные морозы и синоптики прогнозируют, что такая погода сохранится до конца этой недели. Кроме того, ситуацию усложняет сильный штормовой ветер, которые помог льду вылепить невероятные узоры и скульптуры.

Пользователи социальных сетей начали размещать фотографии Азовского моря и назвали то, что там сейчас происходит – настоящей Арктикой.

Фото: instagram.com/valentina_ivanovna

Фото: instagram.com/elena

Фото: instagram.com/ttanyacher