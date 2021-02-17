Азовське море скували щільні льоди: чарівні фото

Море почало покриватися льодом ще в неділю, 14 лютого. Таке явище буває рідко, і за останні роки льоду не було навіть в окремих районах через теплу погоду. Зазвичай в зимовий час температура води в Азовському морі складає близько +3 градусів. Іноді буває часткове замерзання в північній частині моря, оскільки там вода містить мало солі. А ось у Південній частині Азовського моря лід практично не з'являються.

Зараз в Бердянську сильні морози та синоптики прогнозують, що така погода збережеться до кінця цього тижня. Крім того, ситуацію ускладнює сильний штормовий вітер, який допоміг льоду виліпити неймовірні візерунки та скульптури.

Користувачі соціальних мереж почали розміщувати фотографії Азовського моря і назвали те, що там зараз відбувається – справжньою Арктикою.

Фото: instagram.com/valentina_ivanovna

Фото: instagram.com/elena

Фото: instagram.com/ttanyacher