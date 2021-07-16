В Азовское море попало много краски: гибнет рыба, людям запретили купаться (фото)

Так, вследствие этого на берег уже выбросило много мертвой рыбы. В частности на центральном пляже города запрещено купаться.

Как рассказал Бородин, коммунальщики красили пристань с помощью пистолета, который разбрызгивал краску в воду.

Фото: в Азовское море попала краска (Facebook.com/Владислав Шаповалов)

Также нашли банка краски, которая попала в Азовское море. В частности, на банке обнаружили предупреждение, что она опасна для водоемов. На берег уже выбросило мертвого малька бычка.

Как пишет ресурс "0629", руководитель управления по вопросам экологии Ваагн Мнацаканян рассказал, что найдет, который активно убирает пятна нефти. Кроме того, он может быстро растворить краску, чтобы избежать экологической катастрофы в Азовском море.

Фото: в Азовское море попала краска (0629.com)

В комментариях пользователи пишут, что необходимо найти виновных и наказать.