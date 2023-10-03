Азіатські поради щодо прибирання будинку: як швидко навести лад у будь-якому приміщенні

Приберіть все одним махом

Експерт рекомендує не розтягувати задоволення і не прибирати своє житло частинами. Варто виділити 1-2 дні на прибирання одразу всього будинку. Таке наведення порядку може назавжди змінити ваше мислення та життєві звички.

"Змінити звички в області стилю життя, набуті протягом багатьох років, буває вкрай важко. Якщо ви досі не досягли успіху в збереженні порядку, то незабаром виявите, що майже неможливо привчити себе прибирати потроху. Велике прибирання дає видимі результати. Прибирання ніколи не бреше. Роблячи все відразу, ви бачитимете результати та відчуватимете вплив своїх зусиль", - каже Марі Кондо.

Не залучайте рідних

Постарайтеся навести лад на самоті та не показуйте чоловікові, сестрі чи мамі те, що ви збираєтесь викинути. Вам нема чого соромитися, і в прибиранні немає нічого поганого. Але для інших людей може стати стресом те, що вони побачать.

"Сам обсяг сміттєвої купи може викликати у них тривогу, змушуючи задуматися, чи зможуть вони прожити з тим, що в них залишилося. У переважній більшості випадків матері чи чоловіки "рятують" речі, які йдуть на викид. Однак вони рідко носять одяг, який забирають", - каже експерт.

Одна категорія - за раз

У багатьох людей предмети з однієї категорії, наприклад, одяг, можуть бути в різних кімнатах і навіть розкидані по всьому будинку. Тому, на думку Марі, принцип прибирання кімнат (спочатку спальня, потім вітальня і так далі) - не працює.

Ви розберете шафу або комод у спальні, а потім натрапите на одяг, який зберігаєте в іншій шафі або він лежить на кріслі у вітальні. І вам знову доведеться повторювати всі зусилля, а це може вбити мотивацію.

Зберіть весь одяг у домі та складіть його на підлогу в одній кімнаті. Витягніть всі речі з кошика з брудним одягом, шафи в передпокої, ящиків із сезонними та пляжними костюмами.

"Потім беріть у руки кожну річ і запитуйте себе: "Чи доставляє мені це радість?". Якщо річ робить вас щасливою, залишайте її. Якщо ж одяг ніяких емоцій не викликає, то не шкода позбутися. З великою ймовірністю ви носили це плаття всього один раз і те - кілька років тому”, - рекомендує Кондо.

Позбавляйтесь документів

Марі вважає, що документ документу - є різниця. Усі папери в будинку потрібно розсортувати на дві купи. Перша - те, що потрібно залишити. Це страховки, трудові договори, договори про оренду житла, свідоцтва про народження, власність та інші папери, які мають життєву цінність.

Друга купа - документи, які потрібно розібрати. Інструкції щодо використання техніки, старі чеки, квитки, купони на знижку, реклама, старі рахунки. Це не стосується гарантій на техніку або рахунків, які потрібно зберігати. Не зберігайте документи горизонтально. Краще купуйте жорсткі вертикальні папки - це дозволить не повернутись до початкового хаосу.

Спочатку викидайте, потім наводьте лад

Велика помилка, яку багато хто робить під час прибирання - одночасно прибирати та позбавлятися непотрібних речей. Але найефективніший спосіб - спочатку позбавитися всього непотрібного, а потім вирішувати, куди і як скласти речі, що залишилися.

Виносите мішки зі сміттям одразу, як вони будуть заповнені. Це не дозволить вам дати "слабину" і в останній момент витягнути щось непотрібне та залишити в домі.

Не заповнюйте ящики більше ніж на 90%

Місця для зберігання, забиті повністю - це чорні дірки. Те, що приховано від очей, зазвичай, не використовується роками. Ми забуваємо про каструлі, шкарпетки, записні книжки, які заховані в шафах і комодах.

"Нам властиво заповнити весь простір. Але якщо мета - порядок, краще, щоб все було перед очима. Обмежтеся 1-2 рядами, щоб можна було оглянути вміст кожної полиці.

Створіть місце для всього

Організація місця для кожної речі приходить лише з практикою. І вам варто чітко продумати, в чому і де ви зберігатимете свої речі.

Файли. Для паперів, рахунків, квитанцій та іншої важливої інформації. Файли, папки та постачання стануть вашими найкращими друзями.

Етикетки. Етикетки гарантують, що у всього є місце, і що схожі речі можуть бути об'єднані для легкого доступу. Наприклад, конверти, файли, ящики, коробки, полиці. Якщо на контейнері є етикетка, то скористатися ним буде значно зручніше.

Складання. Коли справа доходить до прибирання одягу та збільшення простору у вашій шафі чи ящиках, то використовуйте правило: складіть, а не вішайте.

Зберігання. Як у книжковій шафі з різнобарвними ящиками, так і в навісних полицях, полицях або ящиках з документами - організація стане простіше, якщо ви дотримуватиметеся однієї системи.

"Щойно ви визначите місця для ваших речей, дотримуйтесь їх: ключі завжди повинні висіти на гачку біля дверей, взуття завжди повинно зберігатися в шафі в коридорі й таке інше. Підтримка чистоти - це питання сталості", - вважає експерт.

Використовуйте контейнери

Багато жителів азіатських країн відмовляються від окремих шаф і етажерок. Вони виділяють кімнату або куточок, який перетворюють на гардероб. У ньому речі зберігають у пластикових прозорих контейнерах.

Окремі контейнери для теплого одягу, окремі – для літнього. Окремі пластикові кофри для аксесуарів та пам'ятних речей.